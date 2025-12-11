La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, fue elegida como la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional a partir de 2026, reemplazando al presidente de Andesco, Camilo Sánchez.

En ese sentido, la dirigente gremial que forma parte del sector energético de Colombia, se refirió a los retos y destacó la labor de sus antecesores, Camilo Sánchez y Bruce Mac Master, quienes se han encargado de tender puentes para un diálogo entre los empresarios y distintos actores del país.

“Asumo este reto, con toda la responsabilidad de seguir con lo que venían haciendo en la mesa directiva, en el Consejo Gremial siempre vamos a trabajar unidos, aunque tengamos diferencias, de ahí se construyen los consensos”, señaló Gutiérrez en diálogo con Caracol Radio.

En ese sentido, agregó que este nombramiento representa un avance significativo hacia la equidad de género en un espacio tradicionalmente dominado por hombres y un reconocimiento al talento y liderazgo femeninos en el ámbito gremial.

Añadió que desde el gremio de generación de energía, han tratado de mantener puentes y de hacer propuestas. “Creemos que el camino siempre va a ser trabajar de manera conjunta. El problema del déficit es un problema que no viene de este gobierno si no de atrasos de años anteriores”.

“No se puede permitir un país sin energía, los costos económicos serían muy grandes, se hablaría de 300.000 empleos o más por una falta de energía. Una hora de apagón al país le costaría $280.000 millones de pesos y se podrían perder 1.7 puntos del PIB”, expuso Gutiérrez.