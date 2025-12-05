La capital del Atlántico en el mes de noviembre presentó la mayor inflación de Colombia, teniendo una variación mensual del 0,20%.

De acuerdo con la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), fueron cinco subclases que hicieron que la inflación en la ciudad de Barranquilla aumentara, como es el caso del suministro de agua, las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, la recogida de basuras, el arriendo imputado, y los combustibles para vehículos.

A su vez, Piedad Urdinola especificó que las subclases que restaron a la variación mensual, es decir, que evitaron que la inflación en la capital del Atlántico no subiera tanto, fueron algunos alimentos como el arroz, el tomate, la cebolla, las hortalizas, legumbres frescas y zanahoria.

Dane Barranquilla, con el mayor IPC a nivel nacional en noviembre.

En segundo y tercer lugar se encuentran también dos ciudades de la región Caribe que, con Barranquilla, lideraron la variación mensual de la inflación en noviembre, como es el caso de Santa Marta con el 0,18 % y Cartagena con 0,17 %.

El Dane reveló que la ciudad con menor inflación del país fue Tunja, con un resultado negativo del -0,25 %.