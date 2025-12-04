Este viernes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelará el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre del año en curso. Esta cifra es una de las más esperadas, especialmente por el Gobierno, empresarios y sindicatos laborales, ya que con ella, dependerá en gran parte las conversaciones del salario mínimo para el 2026.

En la actualidad, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual al mes de octubre se ubica en 5,51 %, el más alto del año. De acuerdo con expertos del mercado, para noviembre este indicador no tendría cambios significativos.

Según la Dirección de Investigaciones Económicas del Grupo Cibest, anticipan que la inflación mensual de noviembre sería de 0,26 %, por lo que la variación anual se desaceleraría en 1 punto básico (pb) hasta 5,50 %.

“De materializarse este resultado, la inflación anual permanecería por segundo mes consecutivo en un nivel superior al del cierre de 2024. Nuestra estimación supera en 5 pb el promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (0,21 %) e incorpora un avance anual en los rubros de alimentos y regulados”, detallaron.

En este contexto, el Grupo Cibest expresó que en noviembre la inflación anual permanecería alta en un entorno caracterizado por riesgos al alza.

“El incremento en el salario mínimo, las implicaciones sobre la tasa de cambio y el riesgo país derivadas de la incertidumbre fiscal local y las elevadas expectativas de inflación continúan siendo algunos de los riesgos más visibles en el panorama de corto plazo”, afirmaron.

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, los analistas la estiman en 5,45 % para noviembre de 2025 y en 5,37 % en diciembre de 2025, de manera que permanecería por fuera del rango meta en 2025.

Corficolombiana fue más allá y detalló que el Banco de la República mantendrá una postura contractiva en su tasa de interés, llevándola de 9,25 % a 9,75 %, en respuesta a una inflación estable alrededor del 5 % y a presiones tales como el posible incremento desproporcionado del salario mínimo, el déficit local de gas y el encarecimiento de bienes impulsado por el alto consumo.

Según las proyecciones de BBVA Research, la inflación cederá de manera gradual hasta 5,2 % en diciembre de 2025, 4,5 % en diciembre de 2026 y 3,8 % en diciembre de 2027.

“A comienzos de 2026 seguirá relativamente alta por el aumento del salario mínimo, posiblemente a dos dígitos,además de la presión de precios regulados -en particular el gas- conforme avance el año, el alivio en alimentos y bienes importados, junto con una demanda interna más equilibrada y una política monetaria prudente, permitirá retomar la reducción de la inflación”, dijo Alejandro Reyes, economista de BBVA Research.