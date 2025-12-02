Avianca informó que, tras un esfuerzo ininterrumpido y coordinado, finalizó con éxito la actualización del software ordenada por Airbus en el total de los aviones A320, que así lo requerían.

En un comunicado, manifestaron que desde el anuncio de la directriz del fabricante, un equipo conformado por más de 2.500 técnicos especializados de la aerolínea trabajó sin descanso en la pronta actualización del software en los 124 aviones, priorizando siempre el cumplimiento de los más altos estándares.

A su vez, indicaron que el equipo de la aerolínea “trabajó 24/7 para mitigar, al máximo posible, el impacto en los 42.939 pasajeros afectados en 293 vuelos nacionales e internacionales, al ofrecer reubicaciones, reembolsos y cambios de fecha sin costo”.

Adicionalmente, Avianca reitera ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde este jueves.

“Nuevamente, la aerolínea agradece a los clientes afectados por su paciencia y entendimiento en esta situación de fuerza mayor que afectó globalmente la industria”, dijo Avianca.