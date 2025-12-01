Con el envío de un buque tanque cargado con 1.400 toneladas de xileno y tolueno que tienen como destino Perú y Chile, Ecopetrol realizó su primera exportación de petroquímicos a través del puerto de Buenaventura, en una operación logística y comercial que tiene como propósito llegar de manera más eficiente a clientes de Suramérica, en la región del Pacífico.

Los petroquímicos fueron producidos en la refinería de Barrancabermeja, desde donde salieron en carrotanques hasta el terminal de Algranel, en Buenaventura. Allí se realizó el descargue y almacenamiento en tanques, para luego ser trasladados por ducto hasta el muelle de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, desde donde se embarcaron hacia los mercados vecinos.

Dice la estatal petrolera que a partir de ahora, cada 45 días se exportarán desde este terminal marítimo cerca de 1.550 toneladas de petroquímicos, con una mejora en el margen de utilidad de 40 dólares por tonelada.

“La meta es incrementar gradualmente la participación de los productos en cada país, principalmente en Ecuador, en donde se espera aumentar las ventas entre 20% y 70%”, indicó Ecopetrol.

La compañía en un comunicado manifestó que prevé mover desde el puerto de Buenaventura exportaciones por un valor aproximado de 6 millones de dólares al año.

“La ubicación estratégica de este terminal en la costa Pacífica lo convierte en una opción eficiente desde el punto de vista logístico, para llevar productos a países ubicados en esta costa de Suramérica. De esta manera, la compañía logra optimizar costos frente al modelo actual de exportación desde el Caribe, con un total estimado de 12 mil 400 toneladas de xileno y tolueno exportadas por año”, sostuvo la empresa.