La tasa de desempleo en Colombia permanece en un solo dígito. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador para el mes de octubre fue de 8,2 %. Según la entidad, esta es la cifra más baja desde 2017.

Durante la rueda de prensa del Dane se confirmó que esto representó una disminución de 0,9 puntos porcentuales si se realiza la comparación con el mismo mes del año anterior cuando estuvo en 9,1 %.

Mediante los resultados del mercado laboral para el mes de octubre de 2025, el ente reveló que unas 977 mil personas más encontraron empleo si lo comparamos con octubre de 2024. Esto quiere decir que en Colombia, para el octavo mes del año en curso había 24,3 millones de personas con empleo.

Aunque se ha presentado un notorio aumento en las personas que consiguieron empleo, el Dane recalcó que en donde más se ha visto tendencia alcista de empleabilidad es en trabajadores por cuenta propia con un incremento de 651 mil personas en el mercado laboral.

En relación con la cifra de desempleados, la subdirectora del Dane, Andrea Ramírez, sostuvo que en octubre, 255 mil personas salieron de esta condición frente a octubre de 2024. En la actualidad, hay 2,1 millones de personas sin empleo.

A su vez se reveló que la tasa de desempleo para las mujeres en octubre fue de 10,9 %, esto fue 4,7 puntos porcentuales mayor que la de los hombres que estuvo en 6,2 %.