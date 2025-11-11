Por cuarto mes consecutivo la inflación en Colombia subió. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador anual al mes de octubre se situó en 5,51 %, un número que es 0,33 puntos porcentuales mayor si se hace la comparación con el dato anual al mes de septiembre cuando estaba en 5,18 %.

El resultado reportado por la entidad estuvo por encima de lo pronosticado por el mercado, quienes preveían un incremento pero en la línea del 5,40 %.

En ese sentido, diferentes gremios y expertos del mercado se pronunciaron al respecto. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, señaló que aunque octubre estuvo marcado por la semana de receso y un mayor gasto, la inflación mostró un repunte que interrumpe la desaceleración y erosiona el poder adquisitivo, especialmente en vivienda, servicios públicos y alimentos fuera del hogar.

“Este comportamiento exige acciones coherentes para estabilizar precios y proteger a los hogares más vulnerables, evitando que el Banco de la República deba endurecer su postura”, dijo Lacouture.

Agregó que en la negociación del salario mínimo debe haber prudencia, por ende, recomendó que no debe usarse este repunte para indexaciones automáticas ni ajustes desalineados con la productividad, porque encarecen costos, se trasladan a precios y, al final, golpean el bolsillo de los colombianos y la recuperación del empleo.

El equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia sostuvo que el dato de octubre no solo ratifica las presiones inflacionarias vigentes, sino que eleva el riesgo de que el año concluya con una inflación superior a la observada en el cierre de 2024.

Señalan que en particular, la indexación continúa siendo el principal reto para lograr una convergencia más rápida hacia el rango de tolerancia en torno a la meta de inflación del Emisor (entre 2% y 4%).

“Este resultado confirma lo desafiante que será lograr una convergencia rápida hacia la meta del Banco de la República, en línea con nuestra previsión. La inflación anual sin alimentos completó dos meses al alza, al tiempo que la inflación sin alimentos ni regulados se aceleró por cuarto mes consecutivo. Así pues, prevemos que las presiones alcistas persistirán, impulsadas por la alta indexación, la reactivación del rubro de regulados y la ausencia de efectos favorables de base estadística en los próximos meses”, indicó Bancolombia.

Añadieron: “En este contexto, reafirmamos nuestra visión de que la inflación cerrará el año por encima del 5,0%, nivel aún muy superior a la meta del Banco de la República, por quinto año consecutivo. Dado que la Junta Directiva del Banco de la República ha reiterado su cautela ante los riesgos de persistencia inflacionaria, esperamos decisiones de estabilidad en la tasa de interés en las próximas reuniones de política monetaria del Emisor del 2025, mientras no se descarta un ajuste al alza en 2026 si las presiones inflacionarias no ceden al ritmo esperado”.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, recordó que la inflación en Colombia continúa al alza por cuarto mes consecutivo, y cerró octubre en 5,51%, ligeramente por encima de la expectativa recogida en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Dentro de ello, manifestó que “infortunadamente, el margen para reducciones adicionales en la tasa de interés por parte de la Junta del Banco de la República sigue siendo limitado, especialmente ante los riesgos fiscales y la expectativa de presiones derivadas de un eventual aumento elevado del salario mínimo”.

José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, precisó que el exceso y derroche fiscal y la decisión de un aumento de salario mínimo desbordado, ya pasa factura.

“Suben las expectativas de precios y ese rebote inflacionario nos conducirá a mantener o subir las tasas de interés. Mala noticia económica y para el buen desempeño de la micro, pequeña y mediana empresa. Más inflación anualizada es el peor impuesto para los más pobres y vulnerables y pero aún si tiene su origen en decisiones fiscales o de política económica equivocadas”, indicó Restrepo.