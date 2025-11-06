Solicitar un crédito para la compra de vivienda es tal vez una de las opciones más utilizada por los colombianos, sin embargo, siempre surgen las dudas respecto de la edad de los solicitantes.

Es bien sabido que los bancos en el país son muy estrictos –aunque no lo parezca- a la hora de desembolsar créditos a personas mayores, pues la mayoría sino todos imponen un límite de edad para dar luz verde a este tipo de obligaciones financieras.

Incluso tienen un límite de edad para el plazo máximo en que puede pagar su deuda. En BBVA Colombia los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años, además, el plazo del crédito no puede superar los 85 años.

Esto quiere decir que si a los 74 años –edad máxima- usted solicita un crédito solo tendría 11 años para pagarlo, pues en 12 años cumpliría 86, rebosa la edad permitida.

Por su parte, el Banco Caja Social es un poco más restrictivo, pues solo permiten solicitar créditos de vivienda hasta los 70. Distinto al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) que amplía el rango hasta los 75 años, edad que debe cumplirse al momento del desembolso del crédito, no en la solicitud inicial.

Tenga en cuenta estos consejos antes de solicitar un crédito para vivienda

Antes de solicitar un crédito de vivienda o una operación de leasing habitacional, es importante tener en cuenta diversos factores, en especial la cantidad que se necesita versus la capacidad de pago. Comience analizando cuánto dinero gana (ingresos) y cuánto gasta (egresos) mensualmente, incluyendo gastos de transporte, alimentación, pago de obligaciones financieras, ocio, etc.

Bancolombia listó una serie de recomendaciones para tenerlas presentes antes de iniciar con el proceso del crédito, una decisión trascendental pues este tipo de obligaciones financieras s difieren a cuotas que pueden terminar de pagarse hasta en 30 años:

