Solicitar un crédito para la compra de vivienda es tal vez una de las opciones más utilizada por los colombianos, sin embargo, siempre surgen las dudas respecto de la edad de los solicitantes.
Es bien sabido que los bancos en el país son muy estrictos –aunque no lo parezca- a la hora de desembolsar créditos a personas mayores, pues la mayoría sino todos imponen un límite de edad para dar luz verde a este tipo de obligaciones financieras.
Incluso tienen un límite de edad para el plazo máximo en que puede pagar su deuda. En BBVA Colombia los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años, además, el plazo del crédito no puede superar los 85 años.
Esto quiere decir que si a los 74 años –edad máxima- usted solicita un crédito solo tendría 11 años para pagarlo, pues en 12 años cumpliría 86, rebosa la edad permitida.
Por su parte, el Banco Caja Social es un poco más restrictivo, pues solo permiten solicitar créditos de vivienda hasta los 70. Distinto al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) que amplía el rango hasta los 75 años, edad que debe cumplirse al momento del desembolso del crédito, no en la solicitud inicial.
Tenga en cuenta estos consejos antes de solicitar un crédito para vivienda
Antes de solicitar un crédito de vivienda o una operación de leasing habitacional, es importante tener en cuenta diversos factores, en especial la cantidad que se necesita versus la capacidad de pago. Comience analizando cuánto dinero gana (ingresos) y cuánto gasta (egresos) mensualmente, incluyendo gastos de transporte, alimentación, pago de obligaciones financieras, ocio, etc.
Bancolombia listó una serie de recomendaciones para tenerlas presentes antes de iniciar con el proceso del crédito, una decisión trascendental pues este tipo de obligaciones financieras s difieren a cuotas que pueden terminar de pagarse hasta en 30 años:
- No se quede con una sola opción: hay varias maneras de lograr los recursos que necesita. Tampoco está de más explorar los diferentes tipos de créditos para saber si hay otros que puedan representar una opción interesante.
- Compare tres de las mejores opciones que encuentre: en los detalles puede estar la decisión más acertada. Compara bien cuáles son las opciones que tienes, a profundidad, para que la elección sea la mejor para tus finanzas. Haga tablas para que sea mejor comparar plazos, tasas, montos, cuotas y seguros.
- No se deje presionar: quizá los contratistas tengan afán de cerrar el contrato; el vendedor necesite cerrar el negocio, o los proveedores quieran apurar el comienzo de las obras. Pero nada de eso debe ser prioritario. Una opción de crédito de este tipo no es cualquier cosa y necesita tomarse con calma
- Si encuentra la mejor opción, asesórese con un profesional: asesorarse de expertos es una buena idea, que le digan, según su perfil financiero, si le conviene más el préstamo en pesos o en UVR, o si es mejor cuota fija o variable. Incluso, entender los términos es realmente importante.
- Escuche las recomendaciones que le sugieren: no lo haga todo solo. Déjese guiar de los asesores, escuche sus sugerencias, resuelva con ellos todas sus dudas. Busque consejo en quienes ya han pedido estos créditos de vivienda, para que le cuenten cómo fue su proceso.
- No tome todo a la ligera: lea bien los documentos a firmar, asegúrese de haber comprendido correctamente toda la información que le dan en los diferentes bancos y sobre los diversos créditos. Hasta que no tengas todas las preguntas resueltas, no dé por terminada la tarea.
- Piense y luego actúe: con toda la información sobre la mesa, como presupuestos, tiempos, cálculos y documentos necesarios, tome una decisión. No antes, no con prisas, no sin consultar más opciones diferentes a la primera.