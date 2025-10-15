La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) informó que, tras completar con éxito el mantenimiento programado de su terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL), se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico durante las primeras horas de reactivación de la planta.

En un comunicado de la compañía, se reveló que las operaciones de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), operada por la firma noruega Höegh LNG, se reiniciaron a la medianoche del 15 de octubre, tal como estaba previsto en el cronograma oficial.

Acto seguido, indicaron que el sistema eléctrico interno de la terminal activó sus mecanismos automáticos de protección contra sobrecargas, lo que ocasionó la suspensión temporal de la operación.

La empresa señaló que de forma inmediata la situación fue atendida.

“Todo el equipo de SPEC LNG y el personal especializado de Höegh se encuentran identificando la causa y solución del evento”, manifestaron.

Agregaron que avisaron de manera oportuna a las autoridades competentes y a los agentes del mercado para que se adopten las medidas necesarias que garanticen el abastecimiento de gas natural mientras se normaliza la operación del terminal.

“SPEC LNG espera superar esta contingencia en el menor tiempo posible y estará informando los avances”, señalaron.