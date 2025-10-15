Tras tener un buen repunte el 5,8 % en el crecimiento de la producción industrial manufacturera en el mes de julio, en agosto la tendencia al alza fue leve. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador de producción fue del 1 %.

Según la entidad, también se presentaron aumentos en las ventas reales y el empleo, ya que ambas crecieron levemente en un 0.9 % y 0,8 % respectivamente.

Además, se reveló que de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 22 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 3,9 puntos porcentuales a la variación total anual y 17 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 2,9 puntos porcentuales a la variación total.

El informe detalló que la actividad que más contribuyó positivamente al crecimiento de la producción industrial manufacturera en agosto fue la coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles, quien aportó 1,1 puntos porcentuales a la variación final, y presentó un crecimiento en su producción del 17 %.

Otras actividades que crecieron en su producción fueron la fabricación de otros productos químicos; fabricación de equipos de transporte; productos farmacéuticos y confección de prendas de vestir.

Esta encuesta mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; con ellas el Dane genera índices, variaciones y contribuciones.

Además, es una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales.