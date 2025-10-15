El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sostuvo durante el Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que la compañía sigue siendo estratégica como demandante de gas natural, insumo clave para la producción de amoníaco, y que su recuperación podría consolidar un mercado interno capaz de absorber las nuevas reservas que la petrolera avanza en el Caribe.

“El país necesita garantizar demanda de gas de la industria para poder explotar los recursos que estamos encontrando en el mar Caribe”, sostuvo el directivo de la petrolera.

En ese sentido, agregó: “No descarto que una Monómeros recuperada, actualizada, habilitada para para hacer el gran productor de fertilizantes en el país, sea un aliado importante en su momento de Ecopetrol. Por la condición que tiene Monómeros podría pensarse en una liberación a partir de que el Estado tome el control de la compañía y luego Ecopetrol pueda ser el operador”.

El presidente de la estatal petrolera recordó que actualmente persisten restricciones jurídicas que impiden cualquier transacción directa, debido a la intervención vigente sobre la empresa, aunque el contrato entre ambas partes se mantiene activo y con sus pólizas actualizadas.