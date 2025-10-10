Para evitar que la industria colombiana se quede corta de suministros este fin de semana durante el mantenimiento anual de la planta regasificadora de la Sociedad Portuaria El Callao (Spec), Ecopetrol confirmó que sacrificará dicho trabajo.

“Ecopetrol pondrá a disposición 71 GBTUD de gas adicional, proveniente de un esquema de contingencia que incluye la reducción temporal de reinyección en campos y el uso eficiente del recurso energético”, sostuvo el Ministerio de Minas y Energía en un comunicado emitido en la mañana de este viernes 10 de octubre.

Esto quiere decir que la estatal petrolera va a poner primero al mercado nacional del gas natural que a sus propios intereses.

“Estas acciones permiten mantener la operación de las termoeléctricas del Caribe y asegurar el gas para los sectores industriales y residenciales, mientras se realizan los trabajos en la planta de regasificación”, señaló este ministerio.

Agregan que entre las empresas priorizadas para garantizar la estabilidad del sistema están Termocandelaria, TEBSA, TermoFlores y Alcanos de Colombia, las cuales respaldarán la demanda energética de la región durante este periodo.

“Nuestra prioridad es proteger a los hogares, a las industrias y a la economía nacional. No habrá interrupciones en el suministro de gas ni de energía”, puntualizó la ministra (e) de Minas y Energía, Karen Schutt Esmeral.