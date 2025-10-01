Persiste el dinamismo en la venta de vehículos en Barranquilla. De acuerdo con el informe del sector automotor de la Andi y Fenalco, la adquisición de este bien en la capital del Atlántico creció un 44,3 % en el mes de septiembre.

Esto en materia de cifras, se pasó de vender 621 vehículos en septiembre de 2024 a 896 en el mismo mes del año en curso.

Si lo miramos por el año corrido, también hay una tendencia positiva, ya que se pasó de vender 4.646 vehículos entre enero y septiembre del año pasado a 6.282 en igual periodo de 2025, con un crecimiento del 35,2 %.

Ahora bien, si se analizan los datos en el departamento del Atlántico, el aumento en la adquisición de vehículos es del 36,8 % solamente en el mes de septiembre, con un total de 944 carros vendidos. En septiembre de 2024 se habían vendido 690 vehículos.

A nivel nacional

En septiembre de 2025, el sector automotor alcanzó 24.862 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 45,2% frente al mismo mes de 2024, posicionándolo como el mes con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en lo que va del año. A su vez, el registro de vehículos eléctricos ha venido creciendo en un 151 %.