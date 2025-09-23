Los colombianos han cambiado su forma de manejar su dinero casi de manera drástica. La mayoría de los usuarios administran sus finanzas desde el teléfono celular, pues esto permite ahorrar tiempo y evitar asistir a sedes de bancos.

La Superintendencia Financiera señala que las transacciones en línea representaron el 21, 9 % de todas las operaciones bancarias no presenciales en Colombia durante el último año.

Por su parte, el Banco de la República cifra que cerca del 15 % de usuarios del sistema financiero en el país prefiere usar medios digitales para administrar su dinero, mientras que el 79 % prefiere el pago en efectivo.

Por el crecimiento de las transacciones de manera virtual, los bancos han establecido topes diarios en los montos que se pueden pasar entre usuarios, como medida de seguridad para evitar fraudes, estafas, extorsiones o hackeos.

Topes en Bancolombia

- Tope general:

Cuentas no inscritas: límite máximo de 3′000.000 de pesos diarios

Cuentas inscritas: límite de 30′000.000 de pesos.

- Sucursal Virtual Personas:

Transferencias ilimitadas hasta 30′000.000 de pesos diarios a cuentas inscritas.

- App Mi Bancolombia:

Transacciones ilimitadas para inscritas y un máximo de 3′000.000 de pesos para no inscritas. Hasta 50 transferencias mensuales a otros bancos.

- Cajeros electrónicos:

Límite es de 30′000.000 de pesos para cuentas inscritas y de 8′000.000 de pesos diarios para no inscritas.

- PSE:

Pagos diarios de hasta 30′000.000 de pesos, aunque el sistema por defecto parametriza 2′400.000 pesos.

- Cuentas Nequi no inscritas:

Tope máximo de 1′000.000 de pesos al día.

Davivienda

50′000.000 de pesos diarios, tanto por la página web como por la aplicación.

- Transferencias ACH hacia otros bancos: límite de 50′000.000 de pesos diarios por ambos canales.

- Pago de servicios públicos y privados: máximo de 10′000.000 de pesos diarios.

- Compras en e-commerce: límite de 5′000.000 de pesos diarios.

- Transferencias por Teléfono Rojo (ACH o Davivienda): hasta 700.000 pesos diarios.

- Transferencia automática a cuenta destino: con un tope máximo de 8′000.000 de pesos y un mínimo de 5.000.

Otros bancos

Banco de Bogotá:

Transfiya: hasta 2′000.000 de pesos diarios.

Corresponsales bancarios: de 5′000.000 de pesos diarios.

Tag Aval: hasta 5′000.000 de pesos diarios desde otras entidades bancarias.

Transferencias a cuentas propias: tope máximo es de 30′000.000 de pesos, que se pueden realizar entre las cuentas del Banco de Bogotá.

Banco AV Villas: monto máximo que se puede transferir es de 5′000.000 de pesos a entidades del Grupo Aval u otros bancos por Transfiya.

Banco Popular: tope de 5′000.000 de pesos por transacción y de 10′000.000 de pesos por día.

Banco de Occidente: máximo diario es de 80′000.000 de pesos. Este valor es compartido en todos los canales para cuenta Corriente y cuenta de ahorros.