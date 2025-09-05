La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció hace una semana el lanzamiento de un portal de comercialización para facilitar a los ciudadanos el acceso a los inmuebles administrados por la entidad.

La nueva plataforma digital de la SAE se denomina ‘Activos por Colombia’. El director comercial de la entidad, Diego Chávez, explicó que el portal funciona a través del mecanismo de subasta electrónica.

“Se trata de un nuevo portal para la comercialización de inmuebles que cuenta con un gran diseño tecnológico que facilitará a todos los interesados adquirir bienes de la SAE”, señaló.

Destacó además que la plataforma contará con cerca de 600 inmuebles disponibles antes de finalizar el año.

“Son inmuebles de todas las tipologías. Tenemos desde apartamentos, locales comerciales, casas, entre otros. También vamos a tener terrenos que pueden tener algún tipo de vocación de desarrollo de proyectos inmobiliarios”, sostuvo Chávez.

Aseguró que puede participar de las subastas cualquier persona natural y jurídica que esté interesada y cumpla los requisitos documentales y legales establecidos tanto para compra como para arrendamiento.

Explicó el director comercial de la SAE que este nuevo portal surge como un brazo operativo propio de la entidad, ya que ‘Activos por Colombia’ es una sociedad extinta que está bajo la administración del Estado.

Quienes estén interesados en conocer la oferta de la SAE a través de este plataforma puede visitar el sitio web https://www.activosporcolombia.com/es

Para participar en las subastas deben inscribirse en el portal, que “ofrece una navegación sencilla, segura y con altos estándares tecnológicos que facilitan la participación de cualquier interesado”, resaltó el funcionario.

Al ingresar a la plataforma se pueden observar los inmuebles que están disponibles para compra y para arrendamiento. Hay casas, apartamentos, locales comerciales y terrenos en Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta y Buga (Valle del Cauca), entre otros.

También indica que “próximamente” habrá inmuebles en venta en Barranquilla, Pereira y Bogotá.

Además, la SAE ofrece en su nueva plataforma los servicios de consultoría estratégica, que consiste en un acompañamiento para asegurar una experiencia de compra fluida y eficiente, y de consultoria jurídica, que se enfoca en revisión y elaboración de contratos de arrendamiento y compraventa, asesoría en normativas legales y derechos de propiedad.