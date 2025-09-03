A diferencia de lo que vive el segmento de la construcción en cuanto a venta de vivienda a nivel nacional (una caída del 7,2 % entre enero y julio), el departamento del Atlántico presenta un buen dinamismo en adquisición de este bien.

En diálogo con EL HERALDO, Laura Restrepo, directora de Camacol Atlántico, expresó que la venta de vivienda en el departamento ha crecido en un 32 % en lo que va del año con corte a julio. Esto en cifras viene siendo un total de 8.927 unidades de vivienda nueva.

“En materia de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) estamos hablando de 1.922 unidades, en Vivienda de Interés Social (VIS) se han vendido 4.976 unidades, y en cuanto a vivienda No VIS, se han adquirido unas 2.029 unidades”, señaló Restrepo.

En ese sentido, agregó que este crecimiento de la venta de vivienda es atribuido en gran parte al subsidio que ha entregado la Alcaldía de Barranquilla a través del programa ‘Mi Techo Propio’.

“Cuando revisamos cifras hoy el Atlántico se posiciona en el tercer lugar en ventas desplazando a Valle del Cauca, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver cómo ese apoyo de la Alcaldía nos ha ayudado a que más atlanticenses puedan tener ese cierre y puedan tener hoy su vivienda”, señaló Laura Restrepo.

Añaden que desde Camacol Atlántico van a desarrollar del 5 al 7 de septiembre la Feria Inmobiliaria VIS (Vivienda de Interés Social) en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, con el objetivo de seguir aumentando las oportunidades ideales para que familias puedan encontrar, financiar y concretar una compra de vivienda.

Según Restrepo, el evento reunirá a más de 20 expositores, entre ellos las constructoras más importantes del país, que presentarán una amplia oferta de proyectos de vivienda nueva VIS y VIP. Asimismo, los asistentes podrán acceder a asesorías personalizadas en financiamiento, información sobre subsidios y trámites, además de recorrer espacios de exhibición con mobiliario que complementan la experiencia de estrenar hogar.

“Con la sola visita a la feria, las familias podrán acceder a beneficios exclusivos y oportunidades únicas, diseñadas para que la inversión en vivienda se ajuste a cada presupuesto y necesidad en Barranquilla y el Atlántico. Entre las alternativas disponibles se destacan el subsidio “Mi Techo Propio” (Alcaldía de Barranquilla), subsidio de cajas de compensación, beneficio para pensionados, beneficio para jóvenes, tasa preferencial VIP UVR + 0, beneficios y subsidios de constructoras, entre otros”, sostuvo la directora de Camacol Atlántico.

También resaltó que en la feria, las familias podrán contarán con el primer Centro de Apoyo para la Compra de Vivienda Nueva, una iniciativa conjunta de Camacol Atlántico y la Cámara de Comercio de Barranquilla que busca acompañar a los hogares en uno de los pasos más importantes de su vida: la adquisición de vivienda propia.

“Este espacio contará con el apoyo de expertos que brindarán orientación personalizada y práctica en temas clave como opciones de financiamiento, subsidios VIS y VIP, requisitos de postulación y trámites necesarios para acceder a una vivienda. Además, los asistentes podrán conocer la oferta de proyectos habitacionales en Barranquilla y el Atlántico, con información clara y confiable que les permitirá tomar decisiones seguras”, puntualizó Restrepo.