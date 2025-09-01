Miles de contribuyentes en Colombia deben preparar desde agosto la declaración de renta 2025, un trámite obligatorio ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El calendario tributario inició el 12 de agosto y se extenderá hasta el 24 de octubre, con fechas establecidas según los dos últimos dígitos de la cédula.

Una de las dudas más frecuentes en esta temporada es cuánto puede costar contratar a un contador público certificado. Según estimaciones del sector, los honorarios básicos oscilan entre $120.000 y $400.000, aunque el valor depende de la complejidad de cada caso.

Cuando se trata de declaraciones con múltiples ingresos, propiedades o deducciones, la asesoría puede requerir auditorías fiscales. En esos casos, el costo se eleva y puede alcanzar entre $1.500.000 y $2.000.000.

Factores que influyen en el precio

Los contadores fijan sus tarifas considerando varios elementos, entre ellos:

Cantidad y tipo de ingresos declarados.

declarados. Número de bienes o propiedades a nombre del contribuyente.

o propiedades a nombre del contribuyente. Volumen de deducciones aplicables.

aplicables. Complejidad de la situación tributaria.

Estos factores determinan el tiempo de trabajo y el nivel de revisión que exige la declaración, lo que impacta directamente en el costo final.

¿Es obligatorio contratar a un contador?

La DIAN no exige legalmente que los contribuyentes contraten un contador para presentar su declaración de renta. Sin embargo, los expertos recomiendan hacerlo para reducir riesgos de errores que puedan derivar en sanciones o multas significativas.

El valor de la asesoría suele compensar el costo de posibles equivocaciones, como cálculos inexactos en los ingresos, deducciones no soportadas o inconsistencias en la información financiera reportada.

Consecuencias de no declarar a tiempo

Cumplir con los plazos establecidos por la DIAN es fundamental. Presentar la declaración de renta de manera extemporánea puede generar multas que afectan considerablemente las finanzas personales.

El calendario tributario vigente establece las fechas límite de acuerdo con el último par de dígitos de la cédula del contribuyente. Consulte aquí el calendario tributario de la DIAN 2025.