Temas como la incertidumbre en materia fiscal, de impuestos, economía y productividad, fueron protagonistas de un panel de reconocidos economistas colombianos en el segundo día de la Convención Bancaria en Cartagena.

En ese sentido, señalaron que si bien Colombia está conduciéndose sobre una senda de políticas que minimizan la acumulación de capital y riqueza, hay todavía confianza en el territorio.

Uno de los primeros en hablar de esos temas puntuales fue Cesar Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, quien resaltó que uno de los problemas que ha fragmentado la zanja de crecimiento económico es que no se ha hablado bien sobre la productividad laboral.

“Cuando uno ve la productividad laboral, entendía su simpleza más básica, que es cuánto produce cada trabajador, encontramos que la productividad laboral en Colombia no es el capital, la industria, no es la construcción, es el entretenimiento, y de hecho les doy un dato aún más ácido, no es ni siquiera los conciertos, son los juegos de azar, los juegos de azar han aportado en 80 % el crecimiento del entretenimiento, que es al final el que ha sido el botón de la actividad económica del país”, sostuvo el economista.

A su vez, el superintendente Financiero, César Ferrari, expresó que hay que hacer un esfuerzo para reducir el nivel de consumo, aumentar la tasa de ahorro y así aumentar la tasa de inversión.

“Necesitamos crecer a tasas realmente significativas y eso significa tasas de ahorro, importante tasas de inversión, importante tasas de acumulación de conocimientos y en las tres cosas estamos fallando”, sostuvo Ferrari.

Entre tanto, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que a pesar de los obstáculos en materia fiscal, calificadoras como Moody’s continúa considerando a Colombia como un país con grado de inversión, ya que justamente Colombia tenía unas instituciones realmente muy sólidas, una independencia de las cortes, de legislativo, un banco central muy sólido, independiente y con alta reputación.

“Todavía hay una serie de retos en materia de crecimiento y actividad económica. El tema de incertidumbre es clave. Desde agosto de 2024, estamos publicando el indicador de incertidumbre de política económica, y en efecto, encontramos que desde 1990 los años de mayor incertidumbre política han sido 2022, 2023 y 2024. Colombia tiene la cuarta tarifa de impuesto de renta más elevada del mundo”, dijo Mejía.