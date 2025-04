El presidente Gustavo Petro arremetió tres veces contra el Banco de la República por su decisión de mantener sin alteraciones en el 9,5 % la tasa de interés. De acuerdo con el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, fueron cuatro directores los que votaron a favor de esta decisión y tres por una reducción de 50 puntos básicos.

Petro, que ya había expresado su preocupación a través de su cuenta de X, volvió a señalar durante el Consejo de Ministros que esta medida no solo afecta la estabilidad económica del país, sino que también dificulta el crecimiento económico, la creación de empleo y el progreso de la sociedad. El presidente manifestó que, en lugar de frenar la inflación, esta política podría estar desfinanciando al Gobierno al aumentar el endeudamiento interno.

Además, el jefe de Estado señaló al uribismo de tratar de “detener el éxito” de la política económica del Gobierno “a como dé lugar”, usando “su mayoría” en la Junta Directiva del Banco de la República. “Hasta la hija de la asesora de la posible campaña electoral presidencial de la extrema derecha busca detener este gobierno, sin ningún argumento técnico, usando su puesto en la Junta Directiva del Banco de la República”, dijo Petro en referencia a Bibiana Taboada, hija de Alicia Arango, quien fue anunciada como estratega política de la campaña presidencial de Vicky Dávila.

No contento con eso, el jefe de Estado, en un tercer pronunciamiento en contra del Emisor afirmó que la junta directiva está incumpliendo un fallo de la Corte Constitucional, y sus referencias están frenando la inflación.

El presidente dijo que mientras en el gobierno del expresidente Iván Duque el Emisor contribuyó con la economía, en la actual administración no pasa lo mismo.

“La tasa de interés es el principal motivo para determinar hacer o no hacer una inversión productiva, no es el único. Pero la junta no solo ayuda a estancar inversión productiva, que significa empleo y riqueza, sino que está premiando a los detentores de deuda interna en pesos: los grandes banqueros y capitales golondrina”, cuestionó Petro.

Agregó que el objetivo es que el Gobierno “no pueda realizar el programa por el que el pueblo votó en el año 2022, por tener que pagar, cada vez, más grandes montos de deuda”. Y finalizó diciendo: “Ya veo que hasta el sectarismo puede llevar al mismo capitalismo a su fracaso”.

Expertos opinan

Frente a esto, diferentes expertos han criticado la posición del mandatario. El ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas sostuvo que es justamente el presidente el que tiene que romper el círculo vicioso de alto déficit fiscal y altas tasas de interés.

“Hay un riesgo de devaluación y, por ende, de inflación inminente. Comprométase a bajar el déficit fiscal y verá que las cosas mejoran. Pero no lo va a hacer, usted piensa que su partido puede ganar las elecciones impulsado por una ola de gasto público. Esa ola no le va a dar los réditos electorales que usted espera. Lo que va a generar es un tsunami que se lleva a Colombia por delante”, expresó Cárdenas.

El ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo aseguró que el mandatario debe pensar varias veces lo que quiere decir antes de escribirlo.

Enfatizó Restrepo que “la junta del Banco no responde a criterios políticos. No representa ni el uribismo ni al petrismo. Es una instancia técnica e independiente y merece respeto en cada uno de sus miembros. Presidente, no es difícil respetar su autonomía y la institucionalidad que representan, y ese camino construye una mejor democracia”.

l ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo recalcó que “es verdaderamente delirante por parte del presidente Petro decir que el Banco de la República toma sus decisiones por razones exclusivamente políticas”.

“La inflación está controlada, afortunadamente, gracias al Banco de la República, no al gobierno. Una de las maneras de respetar la independencia del Emisor es respetar la verdad de los hechos”, dijo el ex ministro.

El Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación y defendió la independencia de la institución financiera. “Reiteramos la importancia de respetar la autonomía del Banco de la República y el rol fundamental que cumple la toma de decisión técnicas en la formulación de políticas públicas”.

Congresistas se pronuncian al respecto

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció a través de su cuenta de X argumentando que “el Banco Central no está al servicio del presidente: es una entidad autónoma y técnica que no puede ser blanco de ataques políticos”.

La congresista señaló, además, que culpar al pasado y deslegitimar la independencia del Banco de la República “es una falta grave de respeto institucional”.

El representante a la Cámara Juan Espinal responsabilizó al presidente Petro de la situación económica del país, y se refirió a su alocución sobre la especulación del gas.

“El único responsable es usted. Dice usted que la “especulación del gas” distorsiona la economía, y afecta las decisiones de disminuir las tasas de interés para los colombianos”.