A través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra el Banco de la República, tras la decisión de mantener inalterada la tasa de interés. El jefe de Estado aseguró que la Junta Directiva está incumpliendo un fallo de la Corte Constitucional, y sus referencias están frenando la inflación.

El presidente dijo que mientras en el Gobierno del expresidente Iván Duque el Emisor contribuyó con la economía, en la actual administración no pasa lo mismo.

“La tasa de interés es el principal motivo para determinar hacer o no hacer una inversión productiva, no es el único. Pero la junta no solo ayuda a estancar inversión productiva, que significa empleo y riqueza, sino que, está premiando a los detentores de deuda interna en pesos: los grandes banqueros y capitales golondrina”, afirmó Petro.

En ese sentido, agregó que el objetivo es que el gobierno “no pueda realizar el programa por el que el pueblo votó en el año 2022, por tener que pagar, cada vez, más grandes montos de deuda”.

“Con esta práctica, el Banco de la República está desacatando un fallo de la Corte constitucional, que ordena que las decisiones sobre estabilidad monetaria deben articularse a las decisiones de crecimiento económico y aumento del empleo. Le fallan al pueblo. Hablan de independencia de la junta directiva del Banco de la República y lo consideran un principio inquebrantable y científico, lo cual no es sino pura ideología; pero no dicen que la junta depende de decisiones uribistas por el origen de sus miembros de la junta, y que la junta por orden constitucional debe depender del pueblo”, sostuvo.

Y finalizó diciendo: “Ya veo que hasta el sectarismo puede llevar al mismo capitalismo a su fracaso”.