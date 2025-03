La compañía Ecopetrol reveló que su utilidad neta durante el 2024 llegó a $14,9 billones, lo que representó una caída de 21,9 % en relación con los $19,1 billones reportados durante el 2023.

Según la empresa, estas ganancias son el resultado del efecto compensado entre el desempeño operativo y comercial que generó $1,9 billones de mayor utilidad y los factores externos relacionados con precios de hidrocarburos, tipo de cambio e inflación, que impactaron los resultados en $6,1 billones.

De acuerdo con la estatal petrolera, durante el año pasado se registraron ingresos por $133,3 billones, un ebitda de $54,1 billones y un margen ebitda de 41 %. Por su parte, el indicador de deuda bruta/ebitda fue de 2.2 veces y el retorno sobre el capital empleado (ROACE) fue de 10,2 %.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afirmó que la petrolera finalizó el 2024 con resultados operativos robustos que impulsaron los logros de toda la compañía de acuerdo con las metas establecidas a inicio de año.

Sin embargo, las declaraciones del presidente de la compañía generaron polémica en gremios y expertos. Uno de ellos fue el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien recordó que el 11 % del presupuesto nacional depende de Ecopetrol en materia de tributos y dividendos, y que anualmente la estatal petrolera le aporta a la Nación $60 billones.

“No le fue bien a la compañía en 2024, es preocupante el dato. Pero preocupa más que el Gobierno nacional salga a decir que son los mejores resultados en la historia del país, y eso no es cierto, y es bueno aclararlo porque el primer paso para mejorar es reconocer el problema de Ecopetrol”, detalló Restrepo.

En ese sentido, recalcó que si se excluye la inflación y si se compara las cifras a precios constantes como si no hubiera inflación, las utilidades de Ecopetrol en 2024 terminan siendo “las peores en los últimos 6 años en la historia del país, salvo el año de pandemia”.

“Y no puede ser mejor cuando usted Ecopetrol le impide realizar exploración nueva de gas y de petróleo. No puede ser mejor si también le impide hacer exploración no convencional en Colombia. Hoy Ecopetrol tiene un campo de exploración de este tipo en Estados Unidos, y gracias a ese puede mostrar un único buen resultado, y es que la producción de petróleo está aumentando. Sin ese campo estaría cayendo también la producción de petróleo”, sostuvo el ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA.

Añadió que la intervención constante del Gobierno nacional hacia al gobierno corporativo de la compañía es también un síntoma de los malos resultados de la estatal petrolera, en conjunto con los problemas de reputación que tiene la compañía.

A su vez, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, fue crítico con respecto a la visión que tiene el Gobierno con respecto a la transición energética en el país, asegurando que esa visión equivocada se ve reflejada en los resultados de utilidad que arrojó Ecopetrol.

“Con esta visión tan equivocada y tergiversada que tiene el Gobierno de la transición energética, la principal víctima es Ecopetrol y somos todos los colombianos”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Y agregó: “Hay que explorar y producir más, usando muy bien los recursos de las regalías y que así la gente de las regiones vea los frutos de esta actividad”.

Sostuvo que la transición energética debe ser gradual y ordenada. Resaltó que el sector de hidrocarburos es esencial para la estabilidad fiscal del país, recordando que en 2022, el sector aportó $68 billones al Estado, cifra que cayó a $49 billones en el último año.

“Este descenso significativo es consecuencia, según él, de políticas que han minado la exploración y producción de hidrocarburos, fundamentales para el desarrollo económico de las regiones”, indicó Pearl.