El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una crítica a los que, según el jefe de Estado, “no atraen turismo de calidad”.

Durante su intervención en la Vitrina Turística de Anato que se realiza en Bogotá, el mandatario sostuvo que se debe mejorar la calidad del turismo de la gente que viene, ya que eso también tiene sus mediciones.

“Eso también se mide por calidades. No es lo mismo traer turistas, y me disculpan lo que voy a decir, a través de +57, que a través de la música real y el arte colombiano”, afirmó el mandatario, mencionando a la canción realizada por los cantantes Karol G, Maluma, Blessd, Ryan Castro, Feid, entre otros artistas que generó mucha polémica cuando se lanzó el pasado 7 de noviembre de 2024.

En ese sentido, sostuvo que “nuestras grandes fortalezas para atraer, tienen que ser naturaleza y cultura, no el cuerpo”.

“Pienso que este cambio no le corresponde a la fuerza pública, sino a la misma sociedad colombiana y a los procesos educativos, porque es que eso no se logra porque sí. No es así. Hay que educar, porque si pensamos que Colombia lo que atrae es el cuerpo, pues estamos en otra cosa”, aseguró el jefe de Estado durante su discurso.

Añadió que “lo que se viene de ahora en adelante es degradación completa”.