El precio del dólar en Colombia ha presentado una tendencia bajista que incluso ha sorprendido al mercado. De acuerdo con el cierre de la jornada de este viernes, la divisa marcó un precio promedio de $3.764,19, lo que significó un descenso de $11,18 en relación con la Tasa Representativa del Mercado anterior (TRM) situada en $3.775,37.

Esto quiere decir que la moneda estadounidense ya tocó su punto más bajo desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República, es decir, hace año y medio. Desde el 26 de marzo del año en curso a la actualidad, la divisa estadounidense en Colombia ha caído $137 teniendo en cuenta la TRM actual que rige hasta el próximo lunes 8 de abril que es de $3.764,23.

Las declaraciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sobre una posible baja de tasas de interés y el incremento significativo de los precios del petróleo que ya superan los USD90 por barril ya tienen un peso importante en el fortalecimiento paulatino de la moneda colombiana.

Pero, ante la debilidad del dólar, muchos se hacen la siguiente pregunta: ¿Es buen momento para comprar dólares? Expertos consultados por EL HERALDO resaltan que es una buena oportunidad, teniendo en cuenta que el comportamiento de la divisa estadounidense podría presentar cambios inesperados en el corto y mediano plazo.

Compra y venta de divisas

De acuerdo con varias casas de cambio que se dedican a la compra y venta de divisas, particularmente de dólares y euros, la compra de dólares a fecha de hoy se sitúa en $3.630, mientras que la venta de dólares se encuentra en un promedio de $3.858.

Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, explicó que es un buen momento para comprar dólares, eso sí, con la advertencia de que no se debe esperar altísimos rendimientos.

Los ganadores y perdedores

En este comportamiento bajista del dólar existen ganadores y perdedores. De acuerdo con Jeisson Balaguera, director ejecutivo para Values AAA, los principales ganadores son los que se dedican a las compras en el exterior, es decir, los importadores.

'Ellos ahora pagan menos dólares por algún artículo que ellos quieren adquirir o en su defecto insumos provenientes del exterior para sus empresas', precisó Balaguera.