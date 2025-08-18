Junior se alista para tener este lunes la mejor asistencia en lo que va del segundo semestre. El cuadro barranquillero, que celebra sus 101 años de historia con un ‘Día del Hincha Rojiblanco’, recibe la visita del Bucaramanga, desde las 5:15 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La afición ha disfrutado, desde bien temprano, de una fiesta tranquila, en medio de concursos y detalles por parte del equipo rojiblanco y sus patrocinadores.

El único lunar, por el momento, ha sido la dificultad que han tenido algunos hinchas junioristas para ingresar al ‘Coloso de la Coudadela’ por unos problemas que ha presentado la aplicación y la página de W Arena, empresa encargada de la venta y distribución de la boletería del cuadro barranquillero.

Algunas filas represadas se han visto del lado de occidental, donde también se presentó un leve disturbio con integrantes de las barras, que fue controlado a tiempo y sin problemas por las autoridades. La Policía desplegó un rápido dispositivo de seguridad, con el apoyo de la UNDMO, recuperando de manera inmediata la tranquilidad en el sector.

Josefina Villarreal Integrantes de barras de Junior protagonizaron un leve disturbio en las afueras del estadio.

De resto, fiesta rojiblanca, con las tribunas movidas, en medio de un fuerte dolor que alejó, por el momento, cualquier nube lluviosa que opacara el ambiente en ‘el Metro’.

Todo está listo para que el balón ruede y Junior salga a defender su invicto y le regale a la afición un redondo festejo de cumpleaños.