Junior tiene algo claro y es que no puede permitirse una eliminación tan tempranera en la Copa Colombia y mucho menos a manos de un equipo de la B, como lo es el Atlético Huila. Es por eso que hoy afrontará el juego de vuelta de la ‘Fase 1B’ con toda su artillería, tratando de evitar otro sofoco como el que vivió en la ida, cuando igualó 2-2 ante el cuadro opita, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Fue precisamente ese juego el que encendió las alarmas y obligó al técnico Alfredo Arias a echar toda la ‘carne en el asador’ para este juego decisivo en Neiva, porque en ese primer cara a cara entre ambos equipos los rojiblancos abusaron un poco de las rotaciones, poniendo en cancha solo a cuatro jugadores del equipo estelar. Esto fue aprovechado por un Huila valiente, que puso contra las cuerdas al Tiburón, al punto que por poco se lleva la victoria, sino fuera por ese gol salvador del experimentado Teófilo Gutiérrez, que salvó la papeleta cuando todo parecía perdido.

Si bien el usar en su mayoría el equipo estelar —con Mauro Silveira, Javier Báez, Yeison Suárez, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Yimmi Chará y Guillermo Paiva como columna vertebral— no asegura la clasificación, si minimiza un poco la posibilidad de hacer un papelón en Neiva, porque cualquier cosa que no sea pasar de ronda debe considerarse un fracaso en esta Copa Colombia, por mucho que en la Liga II-2025 el paso de los rojiblancos sea casi perfecto, sumando 13 puntos de 15 posibles y ubicándose líder invicto de la competencia, luego de cinco fechas jugadas. Sencillo, una cosa no tiene que ver con la otra.

“Tenemos que ir a allá (Neiva) a buscar el partido como lo hacemos en todas las plazas”, dijo Teo Gutiérrez tras el empate en la ida, dejando claro que el equipo no tiene margen de error y debe salir con todo a buscar lo único que le sirve, la victoria. Todo apunta a que el referente barranquillero partirá nuevamente desde el banco de suplentes, esperando su oportuidad para volver darle una mano al equipo, como en la ida.

Posibles formaciones.

Por eso para este juego se espera a un Junior agresivo y ordenado, parecido al que se ha visto en el arranque de la Liga II-2025, en la que ha derrotado a Deportivo Cali, Águilas Doradas, Unión Magdalena y Chicó FC y empatado con el Once Caldas en Manizales. Precisamente ese buen arranque liguero se vio medianamente empañado con el empate como local ante el Atlético Huila en el estreno en la Copa Colombia 2025.

El cuadro opita, por su parte, tratará de dar un golpe sobre la mesa eliminando al líder de la Liga BetPlay II-2025. En Barranquilla mostró chispazos de buen fútbol, pero ante todo se vio efectivo, anotando a través del samario Sleither Lora, que apunta hoy al once titular, junto a un exjuniorista muy querido en Barranquilla, el creativo Sebastián Hernández, que en su paso por el cuadro currambero ganó cuatro títulos: dos Ligas, una Copa y una Superliga.

El encuentro, que será dirigido por el árbitro Steven Camargo, de Bogotá, se podrá ver a través del canal Win Sports+.