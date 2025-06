Después de ser una exitosa reportera, presentadora, comentarista, directora y cumplir diferentes roles en el periodismo deportivo, Andrea Guerrero viene siendo, exactamente desde hace un año, presidenta de Win Sports, el principal canal de deportes de Colombia y actual dueño de los derechos de transmisión del fútbol profesional de nuestro país.

Bajo su dirección, se ha ampliado la oferta televisiva para los suscriptores, que ya sobrepasan el millón. Recientemente el canal adquirió los derechos de transmisión del Mundial de Clubes que comienza este sábado en Estados Unidos.

En diálogo con EL HERALDO, Guerrero habló con orgullo de ese logro, de la lucha por sostener los del balompié nacional, de todos los desafíos que ha implicado la responsabilidad de liderar este proyecto, y de algunos planes que tiene en mente, entre otros temas.

¿Qué ha significado asumir este rol en su carrera dentro del mundo de los medios?

Yo creo que ha significado muchos cambios, empezando por el lugar de exposición en el que estoy. Pero también venía preparándome para esto. Entendí que el deporte necesitaba más que quienes lo contamos desde el periodismo. Vi que se necesitaban gestores con visión, y por eso ese paso del periodismo al negocio no fue inesperado: es el resultado de muchos años de preparación, de observar cómo se estructura y evoluciona esta industria. Siempre tuve claro que quería ir más allá del micrófono, sentarme en la mesa donde se toman decisiones. Lo hice porque creo en el poder del deporte como motor del país y como herramienta de transformación social. Hoy, liderar Win Sports me permite hacerlo desde un ecosistema que no solo transmite fútbol, sino que moviliza una industria, inspira audiencias y construye propósito.

Asumió este rol en tiempos de reivindicación del liderazgo femenino. ¿Cómo ha sido para usted dirigir un canal de deportes desde esa perspectiva?

Al principio sentí presión y nervios. No porque dudara de mis capacidades, yo sabía que estaba lista, sino porque entendí que había una exposición distinta. Me enfrentaba al peso de justificar por qué estaba ahí, y eso puede aturdir. Pero luego comprendí que no se trataba de falta de preparación, sino del simbolismo del rol: abrir camino en un espacio que aún incomoda cuando lo ocupa una mujer. Hoy me siento tranquila, feliz en el rol que ocupo. Cuando me senté en la presidencia de Win Sports, ya no me pregunté si podía; recordé que estaba lista. Eso me permite liderar una compañía con más de 500 empleados y con propósitos claros.

Cuando negocia derechos con organismos como la FIFA o la Conmebol, donde predominan los hombres, ¿cómo perciben su presencia y participación?

Desde 2015, cuando dirigía deportes en RCN, he estado en mesas de negociación. Es verdad que no es tan común ver a mujeres allí, pero cada vez somos más. Hoy mi rol es más estratégico; para eso tengo un equipo brillante. Y lo digo con convicción: no lidero desde el género, sino desde la preparación. Ya no siento que deba justificar mi presencia. Simplemente estoy lista.

¿Qué cambios ya se notan en Win Sports desde su llegada a la presidencia?

Nuestra estrategia va más allá de sumar suscriptores. Si bien superamos el millón, lo cual parecía un hito lejano, nuestro enfoque está en dignificar el deporte colombiano, operar con eficiencia, visibilizar más disciplinas y ponderar el contenido. La transformación está en ofrecer una mejor experiencia al usuario. Hoy decimos que el mensaje es global, pero el destino es individual. Conocemos mejor a nuestra audiencia y le estamos hablando de una manera más conectada y emocional.

¿Extraña la reportería, el día a día periodístico?

Sí, la extraño. Pero estoy feliz liderando esta transformación en la televisión deportiva. Además, sigo vinculada a RCN, mi casa, lo que me mantiene cerca del oficio. Mi liderazgo está profundamente atravesado por la esencia periodística: aprendí a hacer preguntas antes que a dar respuestas. Eso se traduce en liderar desde la escucha, desde la sensibilidad, desde la conversación.

Acaban de adquirir los derechos del Mundial de Clubes 2025. ¿Qué representa esto para Win? ¿Cómo lo lograron?

Tener el Mundial de Clubes FIFA 2025 es un sueño cumplido. No es fácil para un canal nacional negociar este tipo de derechos, porque suelen ser asignados a canales con presencia regional (en el continente). Pero lo logramos. Transmitiremos partidos de equipos como Real Madrid, Chelsea, PSG, Bayern, Boca, River, Juventus, Manchester City, entre otros. Además, hay muchos colombianos participando: Richard Ríos, Jhon Arias, Gabriel Fuentes, Kevin Castaño, Stefan Medina, entre otros. Vamos a transmitir 13 partidos de la fase de grupos, cuatro de octavos, dos de cuartos, una semifinal y la final. Algunos irán por Win Sports+, otros por Win Sports.

¿Win Sports tiene presencia en otros países?

Operamos solo en Colombia, pero nuestra OTT (over-the-top), Win Sports Play, está disponible a nivel mundial. Cualquier persona, en cualquier lugar, puede acceder a nuestros contenidos a través de esa plataforma.

¿Eso limita la posibilidad de adquirir grandes torneos internacionales?

Sí, porque al no tener presencia regional, nuestras negociaciones no son tan robustas. Compites con gigantes que compran para toda América Latina. Por eso valoramos tanto tener el Mundial de Clubes. Le damos contenido de calidad a nuestros cinco millones de usuarios en Win Sports Play.

¿Y el Mundial 2026?

Los derechos son de RCN, Caracol y DirecTV, pero nosotros tenemos una operación muy eficiente planeada con nuestros accionistas que son RCN y DirecTV, y tenemos toda la presencia en el mundial, entonces a mí eso no me preocupa porque no solamente compartimos talento sino contenido y volvemos más eficiente la operación en términos de costos trabajando en sinergia.

¿Qué tanto éxito han tenido las transmisiones de la Liga de Arabia Saudita o la Liga de México?

En términos de audiencia, los partidos de James y Durán son una locura. Literalmente han triplicado la audiencia de partidos del fútbol colombiano.

Cuando dice triplicado se refiere a un partido como Chicó vs. Llaneros...

No, a un partido estelar del fútbol colombiano los ha triplicado.

Hasta un Nacional-América o un Junior-Millonarios…

No te puedo puntualizar cuál en este instante, porque no me acuerdo, pero de verdad que para nosotros es una locura pensar en la audiencia que tienen ellos. ¡Triplican esas audiencias! A veces mi instinto periodístico se preguntaba por qué Durán tomó la decisión de irse a Arabia. Hoy le agradezco. Fue un golazo. Lo mismo James. Son fenómenos que mueven emociones.

¿Qué sueña incorporar en Win Sports y aún no ha podido?

Me sueño con transmisiones personalizadas, donde el televidente pueda elegir a quién quiere escuchar. Me sueño con tener los derechos de los Juegos Olímpicos. Me ilusiona renovar la forma de ver el fútbol colombiano. Y, sobre todo, sueño con que el suscriptor sienta que su voz cuenta y que lo escuchamos. Aprovecho para agradecer a quienes no apoyan la piratería. Este negocio sostiene a muchas familias y el 60% de nuestros ingresos va directo al fútbol colombiano. Cuando alguien se suscribe a Win, está apoyando a su equipo.

En ese sentido de escoger el narrador y el comentarista, el empresario barranquillero Christian Daes, CEO de Tecnoglass, habló en algún momento en que le gustaría que los partidos de Junior contaran con voces costeñas. ¿Qué tan viable es eso?

Lo primero es que yo agradezco porque esa es una iniciativa que en algún momento llegó de Cristian en el Carnaval de Barranquilla, y dio con algo muy importante y es que a mí me toca el corazón cuando hablamos de regiones. Yo vengo de una región (es cucuteña) y sé que vivimos en un país centralizado. Sé que muchas veces los que estamos afuera creemos que el periodismo y los canales pasan solo por Bogotá, y yo quiero ponderar las regiones, quiero que los equipos de las regiones se sientan respaldados, quiero que los hinchas de las regiones se sientan identificados con quienes les hablan. Entonces, sí, es un sueño para mí, yo estoy alineada con Christian y ojalá logremos esto.

¿No es un utópico eso?

No.

No tengo cifras, pero me da la impresión de que Eduardo Luis es el narrador más popular que hay actualmente en WIN Sports y quizás en el país…

Eduardo Luis es la locura. Es un periodista amado, amado por las regiones, y eso va muy alineado a esto que hablábamos. Fíjate que si nosotros vemos todos los narradores, cada uno representa una región distinta. Eduardo Luis (que es antioqueño) tiene una afinidad brutal con el Caribe.

¿Por qué Eduardo Luis no es el narrador de los partidos de la selección Colombia en el canal abierto de RCN?

Es que RCN tiene dos narradores oficiales (Javier Fernández ‘el Cantante del gol’ y Eduardo Luis), y de verdad que el tema de la aplicación de RCN es una locura, con más de 7 millones de descargas. Hay mucha gente conectada en la aplicación. Para nosotros era como inalcanzable o inimaginable tener a tanta gente conectada. Entonces, para nosotros, Eduardo también es un narrador oficial, así como ‘el Cantante’, quien está en la pantalla principal con el equipo de Carlos Antonio Vélez y con el profesor Juan José Peláez. En la aplicación, donde se conecta demasiada gente, está Eduardo, Ricardo Henao, Samuel Vargas y Gonzalo De Feliche. Yo creo que hay para todos los gustos. Soy una convencida de que hoy en día la audiencia quiere elegir a quién ver.

¿Cómo va la negociación de los derechos de televisión del fútbol colombiano? ¿Qué tan factible es que WIN los mantenga?

Nosotros estamos trabajando y haciendo todo lo posible para ser la mejor opción una vez más y renovar los derechos del fútbol colombiano. En la última final empleamos 24 cámaras, unas transmisiones jamás antes vistas en Colombia. Una producción de verdad muy valiosa, y en términos de ingreso, pues el 60% de nuestros ingresos se va para el fútbol colombiano. Trabajamos de la mano. Creo que los clubes empezaron a darse cuenta y a asimilar un poco más que somos socios, que si nos va bien a nosotros, les va bien a ellos y viceversa. Y que cuando hay buenos ingresos para WIN, hay buenos ingresos para los equipos del fútbol colombiano.

¿Tienen mucha competencia en la búsqueda de esos derechos?

No tengo ni idea.

Uno escucha que ESPN los quiere, que Caracol también…

Cuando haya ofertas formales. Yo la verdad no tengo conocimiento. Por ahora nosotros trabajamos pensando en lo que podemos hacer mejor nosotros.

¿Qué tan crucial es para su gestión alcanzar los derechos del fútbol colombiano?

Pues uno de los grandes propósitos que nosotros tenemos es ser esa mejor opción.

¿WIN podría sobrevivir sin esos derechos?

El ideal para nosotros es tener los derechos del fútbol colombiano y yo no me quiero imaginar un mundo sin los derechos del fútbol nuestro. La verdad no quiero ni pensarlo, pero yo creo que uno siempre tiene que tener distintos panoramas.

¿Se han valorizado mucho los derechos del fútbol colombiano?

Yo creo que con la llegada de Carlos Mario Zuluaga (a la presidencia de la Dimayor) está sucediendo algo y es que ellos están tratando de mejorar el producto, de mejorar la competición. Yo creo firmemente en el producto que nosotros tenemos. Me encantaría ver mejor infraestructura, pero esto no depende de los equipos, porque si no tenemos estadios propios es muy difícil. Depende del compromiso de las administraciones locales. Entonces yo puedo acompañarlos a hacer gestiones, puedo también alzar la voz para que haya mejor infraestructura, pero ni WIN responde por lo que vemos en los estadios y los equipos tampoco. Al final son las administraciones y las alcaldías las responden por los escenarios.

¿Cuántos suscriptores tiene WIN Sports actualmente?

Un millón 130 mil. Superamos con creces nuestras expectativas. Antes solo alcanzábamos el pico en las finales. Pero en febrero de este año logramos ese hito de forma estable. Fue algo muy especial.