Un gran rumor hay en la farándula nacional después que el presentador Frank Solano señalara que el Andrea Guerrero, presidenta del canal Win Sports, tuviera un presunto romance con el empresario Rodrigo Kling, padre de los hijos de Laura Acuña.

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Aunque de ninguna de los tres partes ha habido pronunciamiento, Solano también presentador de La red, indicó que este romance llevaría aproximadamente tres meses.

Y es que según el presentador Acuña se habría mudado de su casa junto a sus dos hijos en común con el empresario llamados Helena y Nicolás, de 9 y 7 años respectivamente.

Instagram Andrea Guerrero

Aunque no han anunciado su divorcio, Solano indica que están separados y por eso se dio el romance con la periodista. La bomba “explotó” cuando Guerrero a través de su cuenta de Instagram publicó un carrusel de fotos en la cual una de ellas se ve un hombre de espaldas, en la que el comunicador manifestó que se trataba de Kling.

“Él está de espaldas, pero por supuesto uno sabe quién es él”, dijo en la foto donde aparece un hombre con camiseta blanca. Igualmente, destacó que el empresario siempre ha mantenido un perfil bajo desde su matrimonio con Laura Acuña.

Asimismo, todavía no se han pronunciado sobre estos señalamientos las partes involucradas.

Laura Acuña y Rodrigo Kling se casaron en Miami en el 2010, en una ceremonia privada. Él es un empresario colombo-alemán y ella una exitosa presentadora.

En el 2016 nació su hija Helena y en el 2018 su hijo Nicolás. La presentadora siempre ha publicado lo unidos que han estado como familia en las redes sociales.