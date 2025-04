No fue una semana feliz para el juniorismo. Las cinco victorias consecutivas y la llegada al liderato se vieron opacadas, con toda razón, por el repentino, sensible y triste fallecimiento de un legendario del equipo como Jorge Bolaño, a quien el club le debería tributar un homenaje en su próximo partido de local (el sábado 19 de abril, a las 6:10 p. m., frente a Alianza FC).

Leer también: La tristeza de Iván Valenciano por la partida de Jorge Bolaño: “Casi me muero”

Pero el show debe continuar. Y la racha de triunfos también. Junior espera no descarrilarse con el Pasto y mantenerse en la ruta victoriosa, este sábado, a partir de las 6:20 p.m., en el estadio Libertad, en la jornada 13 de la Liga I.

Los dirigidos por César Farías llegan con el ánimo arriba por la conquista de 15 puntos en línea y ostentando el coliderato junto a Millonarios. La misión es no aflojar, seguir en la cima y luchar por ingresar a los cuadrangulares semifinales con el punto invisible que les entregan a los dos primeros de la tabla de la fase de todos contra todos.

“Queremos el punto invisible. Eso es lo que nos hemos propuesto”, aseguró Bacca en varias ocasiones.

Leer también: Colombia vs. Brasil: ‘la Amarilla’ busca su segundo título del Sudamericano sub-17

La clasificación está a la vuelta de la esquina y entre más rápido se consiga, más fresco y sin presiones llegará el equipo a las instancias decisivas, por eso Farías trasladó para los partidos contra Pasto y Deportes Tolima (el miércoles, a las 8:30 p. m., en Ibagué) una nómina de 20 jugadores entre los que figuran todos los estelares.

El técnico venezolano, como de costumbre, ha estado completamente hermético con respecto a la formación titular que utilizará, aunque extraoficialmente se conoció que hará rotación en algunas posiciones. No obstante, la base del onceno inicialista será la misma que derrotó 1-0 al Medellín en la jornada anterior.

Leer también: “No me siento titular indiscutido, uno va trabajando y las cosas se van dando”: Daniel Rivera

Yéferson Moreno podría ocupar el lugar de Jhomier Guerrero, y José Cuenú, que conoce perfectamente la cancha del Deportivo Pasto por su estancia reciente en esa escuadra, tomaría el puesto del paraguayo Javier Báez.

Leer también: Los 100 años de Junior se imprimieron en 400 páginas

Guerrero y Báez, dos de los jugadores con rendimiento destacado y parejo, han jugado permanentemente y tomarían un respiro teniendo en cuenta los 2.527 metros de altitud de la capital de Nariño y la cercanía de los dos próximos partidos (miércoles y domingo).

Otra de las novedades sería la inclusión de ‘Cariaco’ González en reemplazo de Guillermo Paiva, quien estaría en el banco de emergentes. Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca jugarían nuevamente desde el pitazo inicial.

Leer también: La advertencia de César Farías a sus jugadores: “Hay que seguir con la humildad con la que hemos ganado estos cinco partidos”

Más allá de los once elegidos, que realmente no están claros para el periodismo y la afición porque el entrenador no ha dado mayores pistas, lo importante es extender la racha victoriosa y no descarrilarse.