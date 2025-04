Junior vive horas de bastante calma. Las cinco victorias al hilo y el coliderato de la Liga al lado de Millonarios (que tiene un partido más), tienen a todos lo que rodean a la institución currambera en paz.

Sin embargo, César Farías no se relaja. Inclusive aseguró que ya ha tenido que hacerles llamados de atención a algunos jugadores para que sigan con los pies sobre la tierra.

“Tenemos que tener los pies en la tierra y esa base es con seriedad y no dispersarnos. Tenemos dos partidos difíciles y si no lo afrontamos serios podemos venirnos con las manos vacías. Esa confiabilidad no se puede perder pensando que todo está bien. Hay que seguir con la humildad con la que hemos ganado en estos cinco partidos”, explicó en rueda de prensa.

El orientador siguió en su relato y explicó que es mejor hacer este tipo de advertencias a tiempo.

“Ayer (martes) hubo un trabajo regenerativo para los más cargados. Los que más minutos han jugado. No fue un día en el que se pudiera decir cómo están. Hoy (miércoles) nos volvimos a centrar y se hizo el llamado de atención necesario para estar a la altura de este equipo grande”, señaló el DT.

“Yo siempre soy reflexivo. Una cosa es la forma en cómo vienen las preguntas de allá para acá, pero nosotros somos reflexivos. Si se señalan jugadores puntualmente las cosas se van de otra manera. No es que los jugadores sean soberbios. Los llamados de atención se hacen a tiempo, no después. Uno dice, no está bien esto, ojo, cuidado”, complementó.

El venezolano habló del partido que tendrán ante el Pasto, este sábado, a las 6:20 p. m., en el estadio Departamental Libertad, por la jornada 13 de la Liga.

“Vamos a ir a ganar, con seriedad, como siempre lo hemos hecho en las otras victorias en la altura. Esta clase de partidos necesitan inteligencia, esfuerzo, concentración. Pasto es un rival que juega bien, no se puede ir con un punto bajo. Hay que ir serios y con la ilusión de poder ganar el partido. Vamos a la altura, ante un equipo que viene bien, va a ser duro, pero tenemos argumentos para enfrentarlos. Descuidarse es perder y en la altura lo pagas caro. Hay que estar concentrados, alertas y saber que en estos dos partidos de visitante puede estar la clasificación”, comentó.

Aunque ya han conseguido dos triunfos en la altura en este semestre, el timonel dejó en claro que no es lo mismo jugar en esta clase de escenarios que hacerlo en casa.

“Para nosotros el equipo está estandarizado. Nosotros tenemos un equipo que está preparado para las distintas circunstancias y en la que buscamos hacerle daño al rival. En la altura hemos tenido opciones. Es mentira que tú juegas a 2.500 metros y luego al nivel del mar de la misma manera”, declaró.

“Esto no es Europa que tienen el mismo engramado. Vamos a Pasto que es un viaje largo, con 20 jugadores. Estamos estandarizados, somos segundos, nos han marcado pocos goles. El equipo va manteniendo una regularidad que le ha permitido estar en los primeros puestos”, añadió.

El estratega asegura que siempre está pendiente de los pequeños detalles para mejorar.

“Ser confiable es de los desarrollos que uno busca. Trabajar con la pelota, aprovechar los espacios. Hemos demostrado con y sin la pelota. También cuando hemos tenido que protegernos y solucionar lo que ha hecho el rival. Se han convertido en buenos hábitos que nos permiten sacar los resultados”, explicó.

“Nosotros miramos las cosas que debemos mejorar, porque el fútbol necesita de eso. Cuando uno pretende crecer y mejorar debe tener eso. Nosotros somos un equipo de fútbol, tenemos que tener la fortaleza, no hay que ser conformistas. Hemos visto una actitud diferente en el equipo y queremos mantenerla. En eso está la exigencia y decir que estamos con unos parámetros para mejorar, como la velocidad en la recepción de la entrega”, apuntó.

El orientador resaltó que en el partido anterior ante el Medellín fueron mejores en ambas áreas.

“Hemos visto las distancias recorridas, las acciones. Este partido pasado nosotros fuimos superiores en las dos áreas, en lo demás pueden decir que fuimos inferiores, lo acepto, pero tuvimos más oportunidades que ellos de hacer goles. Nosotros no cometimos penales, a ellos les cobran bastantes. Las veces que nos tocó una pelota detenida pudimos tener respuesta, el equipo fue eficaz. Todos esos aspectos se trabajan”, dijo.

El DT afirmó que su equipo ya ha venido teniendo regularidad pese a que pocas veces repita el equipo titular.

“Este es el mejor arranque de Junior hasta esta fecha en los torneos cortos (junto con el segundo semestre de 2017). Me parece que es un poquito injusto que digan que no es regular porque no tiene los mismos nombres siempre. Esto es una sana competencia. El que no lo hace bien viene otro”, comentó.

“Ese es un discurso grillado. Pareciera que siempre tienen que jugar los mismos once, entonces no contratemos más jugadores. Es un torneo largo el colombiano, con mucho desequilibrio”, agregó.

El estratega explicó que en Ecuador le había pasado algo similar, pero que seguirá haciendo cambios si lo ve necesario.

“Este es un equipo que ha tenido una regularidad, ha construido una defensa ya con regularidad. Decían que Junior no se sabe defender y somos el segundo menos goleado y nadie nos ha goleado. En Ecuador me pasaba lo mismo con Aucas y fuimos campeones con la valla menos goleada. Si me dicen que tengo que rotar el equipo todos los días para ganar cinco partidos seguidos lo haré, pero eso no ha sido así. He hecho cambios porque hay necesidades y el fútbol necesita de eso”, anunció.

Por último, César Farías explicó que él no borra a ningún jugador y que todos los que tiene a disposición están listos para jugar.

“Yo no borro a nadie. Yo tengo una plantilla de 35, los preparo todos los días para cuando les toque. Es una cuestión de matices, de formas, quiero dejar en claro que no tenemos dudas en lo que hacemos. Que no sea tradicional para algunos no quiere decir que tengamos dudas. No hay una verdad absoluta en la vida y en el fútbol menos. Estamos muy claros en lo que nosotros estamos haciendo”, concluyo.