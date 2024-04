James Rodríguez reveló la fecha en la que planea retirarse del fútbol

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años”, sentenció James.

El jugador tiene un contrato con Sao Paulo hasta mediados de 2025. “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”, dijo.

Rodríguez por su parte tendrá 35 años cuando se termine el Mundial de Estados Unidos, edad en la que muchos jugadores deciden poner fin a sus carreras.

“Si me siento bien físicamente y mentalmente para jugar un año más o dos, después del Mundial, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas (...) Aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos”, finalizó.