A casi una década del accidente aéreo que marcó para siempre la historia del fútbol latinoamericano, Chapecoense comenzó los actos de memoria rumbo a los diez años del siniestro ocurrido en el país.

El club brasileño presentó la camiseta que utilizará en la temporada 2026, una prenda concebida como símbolo de recuerdo, gratitud y hermandad con el pueblo colombiano.

El aniversario número diez se cumplirá el 28 de noviembre de 2026, fecha en la que se evocará uno de los episodios más dolorosos del deporte regional, cuando el equipo viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana.

¿Cómo fue el accidente de Chapecoense?

Esa noche del 28 de noviembre de 2016, el avión RJ85 de la aerolínea Lamia se precipitó en zona rural del municipio de La Unión, Antioquia, tras presentar fallas técnicas y quedarse sin combustible. De las 77 personas a bordo, 70 perdieron la vida, entre ellas jugadores, cuerpo técnico y periodistas que acompañaban a Chapecoense.

Desde entonces, el lugar del impacto, conocido hoy como cerro Chapecoense, se convirtió en un espacio de memoria. Comunidades del oriente antioqueño han mantenido vivo el rexcuerdo a través de vigilias, actos simbólicos y homenajes culturales que se repiten cada año.

Como parte de los homenajes anticipados, Chapecoense dio a conocer su uniforme oficial para la temporada 2026. El anuncio se realizó a través de sus canales digitales y estuvo acompañado de un mensaje que resaltó la solidaridad recibida tras la tragedia.

El diseño incorpora elementos que remiten a la historia reciente del club y busca transmitir un mensaje de resistencia, reconstrucción y gratitud hacia quienes acompañaron al equipo en uno de sus momentos más oscuros.

Instagram chapecoensereal Chapecoense presentó su camiseta 2026

Atlético Nacional también se suma al recuerdo

Atlético Nacional también presentó una indumentaria especial que usará en 2026. La camiseta, elaborada por Nike, retoma colores y detalles asociados a la campaña internacional de 2016, e incluye referencias simbólicas en su interior que conectan pasado y presente.

El lanzamiento estuvo acompañado de una campaña visual inspirada en elementos tradicionales de la cultura colombiana, reforzando el sentido de identidad y pertenencia.

Desde la marca deportiva explicaron que la intención fue crear una narrativa que trascienda el fútbol y conecte la herencia deportiva con la memoria colectiva.