Lucas González, DT del Tolima, afronta el juego de vuelta de la final con la convicción de que el reto de superar los tres goles en contra es posible.

“El mensaje es claro, es difícil pero no imposible. Sabemos todos que Junior es un gran equipo, que merece estar donde está, pero también lo merecemos nosotros. Si ellos hicieron lo que hicieron en 45 minutos, nosotros tendremos 90 para poder igualarlo o superarlo”, afirmó.

González aseguró que han diseñado un plan para buscar la épica. “Este partido tiene una particularidad y es que hay que intentar marcar tres goles más que el oponente para intentar ganar el título. Hemos diseñado un plan que los chicos entienden, que si lo podemos ejecutar bien, podremos dar la pelea y mantener la ilusión hasta el final”, dijo.

El DT cree que en la ida la suerte no jugó de su lado, algo que espera que cambié en la vuelta.

“En la ida pasaron cosas que normalmente no nos pasan. Ellos tuvieron un porcentaje de efectividad muy alto: cinco remates, tres goles, mérito de ellos. Ahora nosotros estamos evaluando para que eso no se repite y la suerte caiga de nuestro lado. Nos hemos planteado un camino que los jugadores lo tienen claro. Así como la suerte allá estuvo de su lado, ojalá esta vez esté del muestro”, manifestó.

Lucas espera que en el partido de este martes la única protagonista sea la pelota y no otro tipo de acciones.

“Teo es un excelente jugador, pero esas cosas –el provocar a los rivales– ya las ha hecho en otros partidos, ese aspecto le gusta a él. Mañana (este martes) no será la excepción. Nosotros tenemos juga-dores grandes que tienen que aprender a gestionar esas situaciones, que seguramente a los que nos gusta el futbol no nos gusta, porque no tiene nada que ver con el juego, pero que hay que aprender a dominarlas. Ojalá mañana (este martes) la protagonista sea solo la pelotita”, concluyó.