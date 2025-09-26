La industria del cine está de luto por el fallecimiento del director brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, quien estuvo a cargo de la serie documental ‘Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia’, en la que narraban la historia del fatal accidente en que murieron varios jugadores del equipo de fútbol Chapecoense.

El cineasta falleció tras un accidente aéreo ocurrido en la noche de este martes 23 de septiembre en la región del Pantanal, Brasil. En la aeronave también viajaba el arquitecto paisajista chino Kongjian Yu, considerado una referencia mundial en urbanismo ecológico, el director de fotografía Rubens Crispin Jr y el piloto Marcelo Pereira de Barros, quienes también fallecieron en el accidente, según informaciones de Olé Produções.

La avioneta se estrelló en una hacienda en una zona rural del municipio de Aquidauana, en la región del Pantanal, en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Bolivia y Paraguay, según confirmaron los Bomberos y la Policía Civil.

¿Quién era Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz?

El brasileño alcanzó reconocimiento por su trabajo en el documental sobre el accidente aéreo del equipo Chapecoense, estrenado en 2022 por HBO. Esta producción fue resultó nominada a loa premio Emmy.

En el accidente registrado en Medellín, Colombia, el pasado 28 de noviembre del 2016, fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron.

El cineasta también trabajo en importantes producciones ‘Ganar o ganar’, sobre el club árabe Al-Nassr FC, ‘Miller & Fried: los orígenes del país del fútbol’, ‘Tesoros de Tapajós’, ‘Paisaje de Hormigón’ y ‘Algo en el Espacio’.

Por su parte, Yu era profesor de la Universidad de Pekín y director del estudio Turenscape, uno de los mayores del mundo en arquitectura paisajística.

El arquitecto viajó a Brasil para participar en la Conferencia Internacional del Consejo de Arquitectura y Urbanismo (CAU) de Brasil 2025, celebrada en Brasilia a comienzos de septiembre, y la semana pasada acudió a la Bienal de São Paulo, según informaciones del CAU.

El arquitecto había viajado al Pantanal para conocer la región y para grabar material documental junto a los cineastas brasileños.

Yu fue el creador del concepto de “ciudades esponja”, aplicado en más de mil proyectos en 250 ciudades, diseñado para absorber grandes volúmenes de agua y mitigar los efectos de las inundaciones urbanas.

También fue consultor del Gobierno chino y proyectó obras en más de 70 ciudades.