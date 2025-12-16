Un accidente bastante inusual se registró el pasado lunes 15 de diciembre en La Ciotat, en el sur de Francia: un vehículo de lujo chocó contra la estructura de un complejo de piscina y terminó cayendo en la principal, donde se encontraban varios nadadores.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9 de la noche, cuando el vehículo, un Jaguar XF, atravesó la valla del estacionamiento y destrozó la pared de vidrio del edificio antes de sumergirse en la piscina. Ningún nadador fue impactado directamente por el vehículo.

Dentro del vehículo estaban una mujer de 38 años, la conductora, y su hija, una niña de cinco años. Ambas fueron rescatadas por los salvavidas del lugar. Ambas resultaron ilesas, pero fueron trasladadas a un hospital.

En el siniestro, un hombre sufrió heridas menores por los vidrios rotos.

“El coche había golpeado el terraplén. Pasó por el medio de la ventana de vidrio a una velocidad inimaginable. Saltó sobre dos carriles de natación”, declaró a medios internacionales el salvavidas Julien D’Asta Pasetti.

Agregó: “Nos dimos cuenta de que había una niña dentro (del coche). Tuvimos que contener la respiración. Tiramos pero ella estaba atada al asiento. Era una niña, así que el cinturón de seguridad estaba reforzado. Y entonces logramos sacarla”.

De acuerdo al reporte preliminar, la conductora confundió el pedal de freno con el de acelerar y cuando se dio cuenta era muy tarde.

La piscina fue cerrada por al menos varios días, mientras es retirado el automóvil, labores que se esperan que empiecen este mismo martes.

Las imágenes del auto dentro de la piscina se han hecho virales en redes sociales. Algunos han catalogado el accidente como un milagro, por las personas que estaban dentro de la piscina en ese momento.