Una canina, de raza labrador retriever, es la mascota oficial del equipo español Girona Futbol Club, S. A. D., de la ciudad de Gerona (en español), ubicada en el noreste de Cataluña.

Su nombre es Canya y tiene seis años. Es común verla en los banquillos del área técnica del Estadio Municipal de Montilivi durante los partidos que juega el Girona FC en condición de local.

Canya completa ya cuatro temporadas como la mascota del club, siendo sin duda uno de los miembros más queridos del club tanto por los jugadores como por los aficionados.

Su popularidad ha llegado a tal nivel que la canina cuenta con un perfil en Instagram que, a la fecha, acumula 74 mil seguidores. En este se publican fotografías de Canya en el estadio vistiendo una camiseta del equipo adaptada a su tipo de cuerpo.

También se comparten videos de Canya jugando con los futbolistas, quienes le arrojan mordedores para que el animal los persiga corriendo por toda la cancha.

La canina se ha convertido en un soporte emocional importante para los jugadores, principalmente cuando actúan en el Estadio Municipal de Montilivi, pues Canya los recibe en el túnel de los vestuarios antes del partido y los despide en el campo al finalizar el encuentro.

Los aficionados agradecen su adopción en el equipo y consideran su presencia en el estadio como una señal de buena suerte de cara al marcador.

En los videos que son publicados en Instagram, Canya se ve bastante dispuesta y cómoda con la interacción que tiene en cada partido, que podría llegarse a considerar abrumadora para un animal.