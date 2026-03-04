En el Atlántico ya se vive la fiebre del béisbol a propósito del Clásico Mundial de Béisbol, que iniciará el viernes 6 de marzo con la participación de la selección Colombia. El pasado domingo 1 de marzo dio inicio el Torneo Atlántico 2026, categoría intermedia, en el corregimiento de Campeche, en el municipio de Baranoa.

La competición, que también se disputa como antesala al 37º Festival y Reinado Intermunicipal de la Ciruela en Campeche, se lleva a cabo con cuatro novenas: el equipo de la Fundación Luis Giraldo González, el Club de Béisbol Campeche, los Dragones Verdes y Piratas de Campeche.

El torneo, que se extenderá hasta el domingo 19 de abril, cuenta con el apoyo de la Liga de Béisbol del Atlántico y la Secretaría de Deportes de Baranoa, a través de su director Ángel Navas, quien hizo el lanzamiento de la primera bola en uno de los juegos del pasado domingo.

Saturnino Vásquez/Saturnino VÁS Ángel Navas, director de Deportes de la Alcaldía de Baranoa, en el lanzamiento de la primera bola del torneo en Campeche.

Además de Navas, en el acto inaugural hicieron presencia Gerónimo Blanco, entrenador de Indeportes Atlántico; Erasmo Pérez, presidente de la Liga de Béisbol del Atlántico; y Abner Martínez, tesorero de la liga.

Esta competición en el corregimiento de Campeche, que contó con gran presencia de público, forma parte de los torneos de preparación en el departamento de cara al inicio de los campeonatos departamentales organizados por La Liga de Béisbol del Atlántico.