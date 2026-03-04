Huele a béisbol. El Clásico Mundial 2026 comienza este miércoles, a partir de las 10 de la noche (hora de Colombia), con el juego entre China Taipei y Australia, en el Tokio Dome, en Japón. La expectativa crece en la medida que se acerca la hora de gritar play ball. En territorio colombiano la atención se centra en el juego que nuestra selección disputará frente a Puerto Rico, este viernes, a partir de las 6 p.m., en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

José Quintana, el as de la rotación del combinado patrio, se subirá a la lomita de los suspiros en ese debut frente a los anfitriones del grupo que también es integrado por Canadá, Cuba y Panamá. Julio Teherán abrirá contra la novena canadiense, el sábado (11 a. m.) y probablemente Luis Patiño lo hará frene al conjunto cubano, el domingo (12 m.).

Mientras llega el momento de la acción oficial, el mánager José Mosquera, su staff y todo el equipo se preparan desde el lunes anterior, en medio de un ambiente armonioso y alegre, en el Lecom Park, el campo que los Piratas de Pittsburgh utilizan para sus entrenamientos primaverales en Bradenton, Florida.

Mosquera, que pertenece a la organización de los corsarios, espera que estos días de reencuentro y unión sean suficientes para que sus hombres puedan dar la pelea en la competencia.

“Esto es para integrarnos como grupo. Es bien importante para practicar y afinar algunas cositas como las jugadas que vamos a tener en el terreno. A pesar de que solo tenemos un día de práctica, nos hemos mantenido con muy buena comunicación con el grupo. Los muchachos se ven bien, se ven se ven sólidos en la parte ofensiva y creemos que va a ser un buen torneo para nosotros”, presagió José Mosquera, en declaraciones entregadas a la jefatura de prensa de la Federación Colombiana de Béisbol.

El conjunto tricolor se enfrentó a los Piratas de Pittsburgh y perdió 7-1, en la tarde de este martes, en el Lecom Park (ver nota aparte). Y este miércoles se medirá a los Bravos de Atlanta, en el CoolToday Park, de North Port, Florida.

“Estos juegos de exhibición nos van a preparar para lo que viene. No tenemos la oportunidad de hacer la preparación como otras selecciones que se han mantenido jugando, así que para nosotros poder reunir el grupo, saber en qué están, saber qué tipo de situación podemos traer a cada uno de estos jugadores, es muy importante, en especial para los lanzadores, para definir los roles en último momento”, comentó Mosquera.

“Hemos tenido la baja de Tyron Guerrero y tenemos que ver quién es el cerrador del equipo. Estos dos juegos nos permiten experimentar un poco en el line up, experimentar un poco en la defensa y saber cuál es el mejor equipo para para el día inaugural”, agregó.

Mosquera siente que en su seleccionado hay “la química” que se requiere para esta clase de desafíos de talla mundial.

“Hay un mix muy bonito de jugadores, que posiblemente jueguen su último Clásico, mientras que para otros jugadores es el primero. La transición es importante. La experiencia de jugadores como Donovan, Julio Teherán, José Quintana y Gio Urshela, y el compromiso que han mostrado, ha sido increíble. Dejar a sus equipos para venir aquí a estar desde el primer día de práctica, es algo que te marca a ti realmente de cómo va a ser el torneo. Simplemente tenemos que poner eso en el terreno y tratar de pasar a la siguiente ronda”, declaró.

LINE-UP USADO ANTE LOS PIRATAS

Line-up de la selección Colombia en el juego de preparación frente a los Piratas de Pittsburgh.

EL TRABAJO MONTICULAR