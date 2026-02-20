El UAE Tour 2026 disputará este sábado su sexta etapa entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, en Emiratos Árabes Unidos, en una jornada clave para la clasificación general. La carrera, que se desarrolla esta semana en territorio emiratí, tendrá un final en alto que puede reconfigurar la lucha por el título, con presencia destacada de los ciclistas colombianos.

Le puede interesar: ¿Se retira Neymar a final de año? Esto dijo el brasileño

Harold Tejada llega como el mejor nacional en la general, mientras que Nairo Quintana y Sergio Higuita buscarán descontar tiempo en una de las etapas más exigentes del recorrido.

La quinta fracción del UAE Tour 2026, corrida entre Dubai Al Mamzar Park y la Hamdan Bin Mohammed Smart University sobre 166 kilómetros, estuvo diseñada para los velocistas.

Vea aquí: ¡Junior vuelve al FC26!

Con apenas 867 metros de desnivel acumulado y un largo tramo rectilíneo en meta, el pelotón llegó compacto al cierre. En el embalaje masivo, el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) volvió a imponerse con autoridad y sumó su segunda victoria consecutiva en la presente edición.

En la clasificación general no hubo cambios entre los favoritos. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) defendió el liderato sin sobresaltos y mantuvo el maillot rojo.

Así marchan los colombianos en la general

Tras cinco etapas, Tiberi lidera la carrera con 21 segundos de ventaja sobre Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) y un minuto sobre Harold Tejada (XDS-Astana), quien ocupa el tercer lugar.

Lea también: Colombia pierde ante Brasil y complica su clasificación al Mundial Femenino Sub-20

Tejada cruzó la meta en la quinta etapa dentro del grupo principal. Juan Sebastián Molano finalizó en el puesto 46, Nairo Quintana fue 64 y Sergio Higuita 79, todos con el mismo tiempo del ganador del día.

La diferencia en la general mantiene abierta la disputa, especialmente pensando en el exigente final montañoso.

Jebel Hafeet, el juez de la carrera

La sexta etapa del UAE Tour 2026 tendrá 168 kilómetros y concluirá en Jebel Hafeet, uno de los ascensos más emblemáticos del ciclismo en Emiratos Árabes Unidos.

Le sugerimos: La patinadora estadounidense Alysa Liu, oro olímpico un año después de volver tras su retirada

La subida final presenta 10,6 kilómetros al 6,9 % de pendiente promedio, un terreno propicio para los escaladores y para quienes buscan descontar diferencias en la general.

Este puerto ha sido determinante en ediciones anteriores del UAE Tour y suele marcar diferencias significativas entre los aspirantes al título.

Hora y dónde ver el UAE Tour 2026 en Colombia

La etapa con final en alto del UAE Tour 2026 se podrá seguir en Colombia desde las 5:50 a. m.

En otras noticias: Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 tras la segunda fecha

La transmisión estará disponible a través de DirecTV Sports. También se puede consultar la programación oficial del canal y más detalles de la competencia en el sitio web oficial del UAE Tour y en las plataformas de los equipos participantes.