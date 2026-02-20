La selección de Brasil derrotó este jueves por 0-1 a Colombia en un duro partido, mientras que Ecuador apagó las esperanzas de una Argentina que se alejó de los puestos de vanguardia tras caer ante ‘la Tri’ con el mismo marcador, cuando se cumplió la segunda fecha del Sudamericano Femenino Sub-20.

‘La Verdeamarela’, que ha ganado las diez ediciones anteriores que se han completado de esta competición, sacó adelante el encuentro con la solitaria anotación de Vitorinha a los 54 minutos, tras aprovechar un despeje defectuoso de la guardameta colombiana Luis Agudelo y rematar desde fuera del área.

Las ecuatorianas, por su parte, sacaron ventaja cuando la portera argentina Paulina Aprile dejó escapar un centro que quedó botando para que la goleadora Josenka Vélez marcara su cuarta diana del torneo.

Este jueves también se disputó el Venezuela-Paraguay, con balsámico triunfo para la anfitriona de la cita con marcador 0-2.

‘La Albirroja’ se adelantó con un golazo de tiro libre de Nayeli Torres al 45+5 y puso cifras definitivas con el tanto de penalti de Diana Benítez en la fracción 75.

Con estos resultados, las selecciones de Brasil y Ecuador miran a todas desde arriba gracias a sus seis puntos en dos presentaciones, mientras que Paraguay es tercera con tres unidades.

Argentina y Venezuela, ambas con un entero, y Colombia, sin puntos, cierran la tabla.

El Sudamericano Sub-20, que reparte 4 cupos al mundial de la categoría de Polonia, de septiembre próximo, continuará el domingo con el clásico entre Brasil y Argentina, así como los encuentros Venezuela-Ecuador y Paraguay-Colombia por la tercera fecha del hexagonal final.