Junior volverá a aparecer en el videojuego EA Sports FC 26 gracias a su participación en competencia internacional, según se conoció a través de publicaciones en redes sociales.

El equipo ‘rojiblanco’ estará incluido en el modo Libertadores, lo que ha generado expectativa entre los aficionados que aguardaban su presencia en el popular simulador de fútbol.

De acuerdo con las valoraciones reveladas, el conjunto tiburón contará con 69 en ataque, 68 en el mediocampo y 66 en defensa. Las cifras no tardaron en abrir el debate entre los hinchas, que ya discuten si la media refleja el nivel actual del plantel dirigido por el técnico uruguayo Alfredo Arias y si los números hacen justicia al rendimiento mostrado en el ámbito local e internacional.

El regreso del equipo barranquillero al videojuego representa además una vitrina internacional, al permitir que usuarios de distintos países puedan elegir al club en competencias oficiales dentro del entorno virtual.

La última vez que Junior apareció en el juego fue en el FC24, cuando hizo parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para el FC25 desapareció, ya que fue eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana. Si hubiese alcanzado la fase de grupos estaría entre los equipos colombianos que aparecieron en el modo Sudamericana, pero no pasó.

Se espera que jugadores como Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel tenga un parecido real, ya que tiene un pasado en el juego. De resto, se desconoce la imagen del resto de jugadores que conforman la plantilla del cuadro currambero.

La nueva actualización del FC26 está programada para la próxima semana y es ahí cuando los hinchas rojiblancos podrán usar al Junior y jugar la Copa Libertadores y partidos amistosos.

Para la afición rojiblanca, más allá de las estadísticas, la inclusión constituye un reconocimiento a su presencia en torneos continentales y una oportunidad para proyectar la imagen institucional ante una comunidad global de jugadores.