Mientras toda Barranquilla disfruta de los días de Carnaval, Junior sigue preparando lo que será su partido ante América, este miércoles, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez, por la jornada 7 de la Liga-I.

Atrás ya quedó esa dura caída ante Once Caldas. Los curramberos trabajan a toda marcha buscando regresar al triunfo y seguir en los primeros puestos del campeonato.

Luego de ese partido ante el ‘Blanco Blanco’ los barranquilleros solo tuvieron un día libre, pero desde el sábado se encuentran entrenando en la sede deportiva Adelita de Char.

Es falsa la información de que el entrenador Alfredo Arias les haya dado más días de descanso. Incluso esta casa editorial pudo conocer del malestar del orientador por estos rumores que han salido en las redes sociales.

El equipo ingresará a concentración este lunes y el martes tendrá su último entrenamiento previo a este importante compromiso liguero.

El departamento médico

En medio de estos días previo al juego ante América, el técnico Alfredo Arias ya ha recibido buenas noticias. La primera es que el uruguayo Lucas Monzón ya está totalmente recuperado y muy seguramente ingresará a la convocatoria para este juego.

Incluso se espera que regrese a la formación titular en lugar de Jean Pestaña, quien no tuvo un buen juego ante Once Caldas.

Además, el delantero Carlos Bacca ya entrena con normalidad con el resto de los jugadores y ahora solo se pone a punto física y futbolísticamente.

Después de su fuerte lesión, ya el atacante está a las órdenes del técnico Alfredo Arias, que decidirá en qué partido reaparecerá el futbolista porteño.

Bryan Castrillón, por su parte, sigue con su proceso de recuperación y todavía le falta un poco para ya poder estar a disposición del timonel uruguayo.