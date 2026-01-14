Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron una edición especial inspirada en el uniforme usado en Italia 1990, un torneo que quedó grabado en la memoria del país por romper una ausencia de 28 años en la Copa del Mundo.

Asimismo, el relanzamiento rinde homenaje a una de las generaciones más recordadas del fútbol colombiano, aquella que llevó a la Tricolor nuevamente al escenario mundialista y dejó una huella imborrable en los aficionados.

La camiseta conserva los elementos más emblemáticos del diseño original, pues tiene una base amarilla vibrante, franjas tricolores en los hombros en rojo y azul, cuello redondo clásico y escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol.

Instagram adidasco La camiseta conserva los elementos más emblemáticos del diseño original

Según Adidas, esta prenda busca evocar los momentos más memorables de aquella selección que hizo historia en Italia.

Aunque el lanzamiento ha generado expectativa entre los hinchas, esta camiseta no hará parte de la indumentaria oficial que usará la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Se trata de una edición conmemorativa pensada exclusivamente para los fanáticos y coleccionistas.

Instagram adidasco Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron una edición especial inspirada en el uniforme usado en Italia 1990

Esta prenda se suma a otras ediciones conmemorativas que ha lanzado la Selección Colombia en los últimos años. La más reciente había sido la del centenario de la Federación Colombiana de Fútbol, que destacó por su diseño blanco con la bandera nacional en el centro.

Precio y fecha de lanzamiento de la camiseta de la Selección Colombia

Anunciaron que la camiseta tendrá un corte oversize y está disponible desde el pasado 13 de enero en dos versiones:

Hombre: 479.950 pesos colombianos

479.950 pesos colombianos Mujer: 399.950 pesos colombianos

Instagram adidasco La camiseta está disponible desde el 13 de enero

¿Dónde puede comprar la camiseta edición especial de la Selección Colombia 2026?

Los aficionados podrán adquirir esta edición especial en tiendas físicas de Adidas, página oficial adidas.co y aliados comerciales autorizados.

El lanzamiento coincidió con la fecha del cumpleaños de Luis Díaz, quien es el modelo de esta edición.