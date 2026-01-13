La final de la Supercopa de España terminó envuelta en controversia luego de que el Real Madrid, con Kylian Mbappé como protagonista, no realizara el tradicional pasillo de campeón al Barcelona, un gesto que provocó reacciones inmediatas y un cruce de versiones.

El Barcelona celebraba un nuevo título, pero el foco mediático se desplazó rápidamente fuera del terreno de juego. El gesto de Kylian Mbappé al evitar el pasillo de campeón al conjunto azulgrana tras la final de la Supercopa de España desató una fuerte polémica en España y volvió a tensar la histórica rivalidad con el Real Madrid.

La escena ocurrió durante la ceremonia de premiación, minutos después del triunfo del Barcelona por 3-2 ante el Real Madrid. Mientras los jugadores azulgranas se preparaban para levantar el trofeo, el plantel blanco abandonó el área sin formar el pasillo de honor.

Las transmisiones de Movistar+ y Esport3 captaron el instante en el que Kylian Mbappé, tras recibir la medalla de subcampeón, conversa con sus compañeros y se retira del lugar. En las imágenes también se observa cómo Raúl Asencio intenta acercarse para saludar a los jugadores del Barcelona, pero es detenido por el delantero francés antes de que el grupo se marche.

El detalle no pasó desapercibido. Minutos antes, el Barcelona sí había formado el pasillo cuando el Real Madrid recibió sus medallas, lo que aumentó la sensación de desaire y convirtió el gesto de Mbappé en tema central de conversación.

Esta fue la explicación del Real Madrid

Desde el entorno del Real Madrid se ofreció una versión distinta a la que reflejaron las imágenes. Según publicó el diario Sport, el club asegura que la retirada del plantel se dio por indicaciones de la Real Federación Española de Fútbol.

De acuerdo con esa versión, los jugadores fueron trasladados a otra zona del campo para no interferir con el tiro de cámara durante la premiación. El periodista Alfredo Martínez difundió esta postura en redes sociales, señalando que la decisión no estuvo relacionada con una falta de respeto hacia el Barcelona.

Pese a la explicación, la polémica continuó, especialmente por el rol visible de Mbappé en el momento en que el equipo dejó la ceremonia.

Laporta responde y apunta al gesto

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, fue uno de los primeros en reaccionar. El dirigente cuestionó la actitud del Real Madrid y del delantero francés, y recordó la importancia del respeto dentro del deporte.

Laporta señaló que su equipo sí mantuvo una conducta correcta durante la premiación y admitió que el contexto emocional de una final perdida puede influir en este tipo de reacciones. También recordó que la tensión entre ambos equipos ya venía marcada desde el último partido de Liga disputado en el estadio Santiago Bernabéu.