Luces, cámaras, acción. Este martes arranca el playoff final de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano con dos protagonistas de lujo: Caimanes de Barranquilla y Tigres de Cartagena.

Solo uno saldrá vencedor y se coronará como el nuevo rey del béisbol colombiano. Un duelo que ya dejó varios capítulos emocionantes en la temporada general, en la que ambos equipos se midieron en 12 ocasiones, con un balance de siete triunfos de los Saurios y cinco de los felinos.

Caimanes definió el roster con el que encarará esta gran final, teniendo como refuerzo de lujo al grandesligas colombiano Harold Ramírez. Además de Pitbul, se unen a la franquicia currambera tres hombres de Vaqueros: los lanzadores Emerson Martínez y Yapson Gómez, y el grandesligas Gustavo Campero. De resto, la misma nómina que llega a la final con el rótulo de favorito, la cual tiene a referentes como Dilson Herrera, Nabil Crismatt, Jair Camargo Jordan Díaz, Jhon Romero, el dominicano Magneuris Sierra y los venezolanos Juniel Querecuto y Henderson Álvarez, entre otros.

El estadio Édgar Rentería acogerá los dos primeros partidos de la final. Luego la serie tendrá tres juegos en Cartagena y se cerrará con uno o dos más en Barranquilla, si hay necesidad de irse a un séptimo compromiso. La pelota caliente, al rojo vivo.