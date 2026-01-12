El mercado de fichajes del fútbol colombiano ya entra en ebullición con la Liga BetPlay I-2026 a la vuelta de la esquina. El inicio anticipado del campeonato, motivado por el calendario del Mundial de 2026, ha obligado a los clubes a acelerar sus decisiones deportivas y administrativas.

En ese contexto, los 20 equipos de la primera división del FPC han empezado a ajustar sus plantillas, las cuales para este primer semestre ha sido reducidas a 25 jugadores por decisión de Dimayor (aunque podrán alinear hasta cuatro extranjeros, uno más que en las ediciones pasadas).

Ya se registran una que otra incorporación llamativa, así como salidas de jugadores importantes y de otros que no lograron consolidarse en el semestre anterior. La dinámica del mercado refleja la urgencia de llegar al debut con equipos competitivos y bien ensamblados.

A esto se suma un cambio clave en el formato del campeonato. La Liga I-2026 se disputará con una fase inicial de ‘Todos contra todos’ con 19 fechas, seguida de una etapa de ‘Playoffs’ y una final a ida y vuelta, dejando atrás los tradicionales cuadrangulares. Este nuevo sistema aumenta la exigencia, lo que explica la actividad constante en una temporada donde Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín representarán a Colombia en la Copa Libertadores, mientras que Nacional, Millonarios, América y Bucaramanga harán lo propio en la Sudamericana.

La Liga I-2026 arrancará oficialmente el próximo viernes 16 de enero, aunque la acción comenzará un día antes con el partido de ida de la final de la Superliga entre Junior y Santa Fe, los dos campeones de 2025.

EL HERALDO hace un repaso de los movimientos que a día de hoy se han dado en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. Es bueno aclarar que el libro de pases sigue abierto, así que hasta su cierre se darán muchas más vinculaciones y salidas en los distintos clubes.

Junior

Altas: Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Luis Fernando Muriel

Bajas: José Cuenú, José Enamorado, Javier Báez, Didier Moreno, Carlos Esparragoza, Yeferson Moreno, ‘Tití’ Rodríguez, Stiwart Acuña, Jesús Díaz, Jhon Fredy Salazar*

Jaguares

Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de La Rosa, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Santiago Cubides, Bladimir Ángulo, Frankin Mosquera, Darwin López, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Fabián Mosquera

Bajas: Álvaro Hernández (DT), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas, Boris Palacios.

Alianza FC

Altas: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza, Yeiner Londoño, Carlos Esparragoza

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres, Fabián Mosquera

Millonarios

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Falcao García

Bajas: Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda, Nicolás Arévalo, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios, Juan Carlos Pereira, Juan Carvajal

Santa Fe

Altas: Pablo Repetto (DT), Franco Fagúndez, Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Nahuel Bustos, Billy Arce

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Fortaleza

Altas: Sebastián Navarro Adrián Parra

Bajas: Sebastián Valencia, Emilio Aristizábal, Ronaldo Pájaro, Andrés Ricaurte, Jordan García, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar, Kelvin Flórez

Internacional Bogotá

Altas: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuilker Fariñez, Joan Castro

Bajas:

Atlético Nacional

Altas: Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez

Bajas: Joan Castro, Camilo Cándido, Facundo Batista, Marino Hinestroza, Billy Arce

Medellín

Altas: Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, John Montaño, Didier Moreno, Enzo Larrosa

Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, Andrés Ricaurte, Iván Mauricio Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez, Alberto Higgins

Bajas: Jonathan Risueño (DT), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Yony González, Johan Caballero

América de Cali

Altas: Darwin Machís, Carlos Sierra, Marlon Torres, Jean Fernandes, Yeison Guzmán, Dany Rosero

Bajas: Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos, Luis Paz, Andrés Felipe Roa, Jean Pestaña, Franco Leys, Kener González, Manuel Caicedo

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo, ‘Tití’ Rodríguez

Bajas: Yeison Gordillo, Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Andrey Estupiñan

Once Caldas

Altas: Jaime Alvarado, Andrés Felipe Roa, Yeferson Rodallega

Bajas: Mateo García, Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Alejandro García

Deportivo Pereira

Altas: Arturo Reyes (DT), Alejandro Rodríguez, Danilo Ortiz, Fabio Delgado, Anderson Plata

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Juan David Ríos, Juan Sebastián Quintero, Franklin Mosquera

Deportes Tolima

Altas: Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis ‘Chino’ Sandoval, Edwar López

Bajas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez, Marlon Torres

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (DT), Diego Chavez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Matías Pisano, Andrey Estupiñan, Enrique Serje

Bajas: René Rosero (DT), Víctor Andrés Cabezas, Diego Martínez, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.

Atlético Bucaramanga

Altas: Martín Rea, Brandon Caicedo

Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez

Cúcuta Deportivo

Altas: Léider Berdugo, Jaider Moreno, Rafael Bustamante, Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Luifer Fernández, Jhon Quiñones

Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.

Chicó FC

Altas: Ítalo Montaño

Bajas:

Llaneros

Altas: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero, Kevin Caicedo

Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Góez, Howell Mena