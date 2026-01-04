Caimanes de Barranquilla aseguró de manera anticipada su clasificación a la gran final del béisbol profesional colombiano en la temporada 2025-2026, luego de dividir honores en la doble jornada disputada frente a Vaqueros, este sábado en el estadio 18 de junio, de Montería.

Leer también: Yimmi Chará, más cerca de Junior; Didier Moreno se aleja

La novena barranquillera cayó en el primer compromiso por pizarra de 7-3, pero reaccionó con autoridad en el segundo juego, imponiéndose 9-3, combinación de resultados que le permitió llegar a un registro de 17 victorias y 7 derrotas en el campeonato.

Con ese balance, Caimanes garantizó, en el peor de los escenarios, terminar en la segunda posición de la tabla, asegurando así su presencia en la serie por el título.

Además, el conjunto reptil quedó a solo una victoria de confirmar el primer lugar del campeonato, lo que le permitiría iniciar la gran final con la ventaja de la localía. Este logro marca también la primera clasificación a una final bajo la dirección del mánager Jaime Del Valle.

Leer también: Juan Guillermo Cuadrado habla tras la captura de Maduro: “Feliz por mis hermanos venezolanos”

En el primer duelo de la jornada, Caimanes tomó la delantera en el marcador, pero el abridor José Salvador no pudo sostener la ventaja y terminó cargando con la derrota. El triunfo fue para el lanzador local Jassier Herrera, en un compromiso que terminó 7-3 a favor de Vaqueros.

Cortesía Caimanes Carlos Arroyo, que fue una de las figuras de ambos juegos, anotando una de las nueve carreras en el segundo enfrentamiento.

Para el segundo juego, la historia fue distinta. Tras una sólida apertura de Luis Pérez, el bullpen respondió y el taponero venezolano Anthony Vizcaya se acreditó la victoria, mientras que el revés fue para el abridor Jeffrey Niño.

Leer también: Estos son los nombres que están cerquita de convertirse en jugadores de Junior oficialmente

Caimanes tuvo que venir de atrás luego de permitir tres carreras en la primera entrada, pero respondió con un rally de cinco anotaciones en el segundo episodio. A eso se sumaron una carrera más en la sexta y tres adicionales en la séptima para sellar el triunfo y la clasificación.

A la ofensiva, Carlos Arroyo fue una de las grandes figuras de la jornada. En el juego decisivo se fue de 4-2, con dos carreras impulsadas y una anotada. Además, en el primer compromiso conectó un cuadrangular en solitario.

Leer también: El ‘cachaco’ más juniorista de la historia

Caimanes cerrará este domingo (desde las 4 p. m.) la serie ante Vaqueros en Montería, con el objetivo de conseguir la victoria que le permita asegurar el primer lugar del standing y llegar a la gran final con la ventaja de localía.