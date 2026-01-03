Ya falta poco para que el Junior modelo 2026 prenda oficialmente los motores. Los jugadores están citados este lunes para realizarse los exámenes médicos de rigor y, posteriormente, en horas de la tarde, realizar su primer entrenamiento en la sede deportiva Adelita de Char.

Leer también: Wolverhampton 3, West Ham 0: primer gol de Jhon Arias en la Premier League

Si bien el equipo viene de vivir un mes de euforia total gracias al título de la Liga-II ante el Deportes Tolima, la realidad es que, por el corto tiempo de preparación para empezar a afrontar la Superliga, el jueves 15 de enero ante Santa Fe, hay bastante silencio sobre quiénes vienen y quiénes se van.

A varios se les venció el contrato el pasado 31 de diciembre, Yimmi Chará, Didier Moreno, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Carlos Esparragoza y Javier Báez, José Cuenú, entre otros.

De ellos, Cuenú ya fue confirmado por el Ferroviário de la segunda división de Brasil, mientras que el paraguayo Báez, en una entrevista con EL HERALDO, aseguró que no seguía debido a que nadie del club lo había llamado para renovar.

Leer más: Xabi Alonso dice que Mbappé no tiene fecha de regreso

Hay que tener presente que para este torneo colombiano hay una regla vital que cambia. Ya no se permitirán 30 jugadores profesionales inscritos, sino solo 25. Un golpe duro para las aspiraciones de los grandes, sobre todo los que van a participar en torneos internacionales, como es el caso de Junior.

Eso ha limitado las opciones para el entrenador Alfredo Arias, que se encuentra puliendo detalles para saber los 25 deportistas que va a escoger más los sub-20, porque hay casos como el de Carlos Olmos, que venía siendo convocado con la norma, que ya por temas de edad solo puede ser inscrito como profesional.

En ese orden de ideas, el club ha adelantado tratativas para intentar mantener la base del plantel campeón por petición del orientador uruguayo. Pero la tarea no ha sido para nada fácil.

Leer también: El ‘cachaco’ más juniorista de la historia

En el primer caso está la situación de Yimmi Chará. Según pudo conocer EL HERALDO, al futbolista se le han realizado algunas ofertas, pero no las ha aceptado y la negociación había quedado pausada.

También se supo que en las últimas horas el club le ha hecho llegar otra propuesta al futbolista, que abiertamente ha dicho que tiene ofertas de otros clubes en Colombia y también fuera del país.

Todavía no hay una conclusión sobre el futuro de Chará, pero por lo que se pudo conocer, está más cerca de aceptar esta nueva propuesta por parte del club barranquillero.

Caso Didier Moreno

Otra de las ‘novelas’ que se han dado en este mercado ha sido la de Didier Moreno. El volante finalizó su contrato a finales de diciembre y si bien han existido negociaciones para que renueve, la realidad es que hoy parece más afuera que adentro del equipo.

Leer más: El samario Luis Javier Suárez empieza el año con gol en el Sporting de Lisboa

Según pudo saber esta casa editorial, además de las idas y vueltas normales en una negociación, el futbolista tiene un inconveniente familiar que lo habría llevado a tomar la decisión de abandonar Barranquilla y probar suerte en otra ciudad.

Esparragoza, Teófilo y Bacca

En el caso del mediocampista Carlos Esparragoza, su contrato acabó y al día de hoy no ha llegado a un acuerdo con el club para seguir, por lo que es probable que se marche de la institución currambera.

Por su parte, los ídolos y máximos referentes del club, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, están a la espera de la decisión que tomen las directivas, que, hasta donde se pudo conocer, no han resuelto el futuro de ambos delanteros.

¿Qué hay por José Enamorado?

Uno de los nombres más sonados para salir de Junior ha sido el de José David Enamorado. Y no es para menos. El extremo fue el mejor jugador del semestre en el país y lideró al equipo hacia el título de la Liga-II.

Se ha dicho en versiones periodísticas que han enviado ofertas por él, pero lo cierto es que, hasta el momento, más allá de algún interés de clubes extranjeros, a Junior no le ha llegado una propuesta formal.

De todos modos, en caso de llegar una y que esta pueda beneficiar tanto al equipo como al jugador, Enamorado será transferido.

Así está el panorama de las renovaciones de los jugadores que ya se les venció el contrato con Junior. Quedan algunos días de novela, pero lo que es cierto es que a partir del lunes empezará a haber más claridad con lo que será la nómina completa del equipo.