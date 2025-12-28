Hay consternación en el país africano Burundi por la muerte en plena cancha del futbolista Igiraneza Aimé Gueric, jugador del Les Guêpiers du Lac, el pasado 20 de diciembre.

Lea: “La ‘pelotica’ está del otro lado”: Luis Fernando Muriel

El deportista se desplomó en pleno partido contra el LLB Amasipiri Never Give Up, de la segunda división de Burundi.

De acuerdo con medios locales, Igiraneza Aimé Gueric habría caído al gramado luego de llevarse una moneda a la boca, la cual habría tragado de manera accidental.

Lea: Así van los movimientos de fin de año en Junior

De inmediato, sus compañeros del Les Guêpiers du Lac, y hasta jugadores del equipo rival, corrieron a auxiliarlo y cuando se percataron de que estaba sufriendo un episodio de asfixia llamaron al personal médico para que lo socorriera.

En cuestión de minutos Igiraneza Aimé Gueric fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde los galenos en turno confirmaron que el futbolista había ingresado sin signos vitales.

Lea: Chelsea 1, Aston Villa 2: ‘Los Villanos’ dan un ‘golpe sobre la mesa’ y suman 11 triunfos consecutivos en la Premier

Aunque las autoridades aún no han revelado las causas del fallecimiento del deportista, en redes sociales y algunos medios africanos se especula que el gesto de llevarse una moneda a la boca estaría relacionado con un ritual conocido como ‘gris-gris’, asociado a la magia negra.

Dicen que muchas personas, incluidos deportistas y otros famosos, realizan estas prácticas bajo la creencia de que les brindan protección o buena suerte. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Lea: Cristiano Ronaldo, a 44 de los 1000 goles

La Federación Burundesa de Fútbol (FFB) confirmó a través de un comunicado que Igiraneza Aimé Guericmurió murió durante el traslado hacia el centro asistencial y expresó “profunda tristeza” por este hecho.

“A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos en el campo, el jugador lamentablemente falleció durante el traslado al hospital”, se lee.

Lea: Lucho Díaz se goza las vacaciones en Barranquilla: visitó la estrella 11 de Junior en la Ventana de Campeones

“En estos momentos dolorosos, la Federación Burundesa de Fútbol envía sus más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundiano”, agregó.