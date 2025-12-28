En cada mercado de fichajes hay un nombre que suena con fuerza e ilusiona a todo el ‘mundo Junior’. La mayoría han llegado, como pasó con Giovanni Hernández, el chileno Matías Fernández, Yimmi Chará, Miguel Ángel Borja, Teófilo Gutiérrez, Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca, y otros sencillamente no se concretaron, como fue el reciente caso del creativo James Rodríguez.

En esta ocasión, el fichaje rimbombante que sale a la palestra para reforzar al ‘Tiburón’ de cara al primer semestre de 2026 es nada más y nada menos que Luis Fernando Muriel Frutos, de 34 años. El delantero atlanticense, con pasado en selección Colombia y que actualmente milita en el Orlando City de la MLS, se encuentra desde hace varios días en Barranquilla disfrutando de sus vacaciones… y del título de Junior, equipo del que es hincha a morir.

Muriel, a quien se le vio en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en los partidos decisivos ante América y Deportes Tolima, no ha ocultado su deseo de algún día vestir la rojiblanca del Junior. Un sueño que tiene más cimientos en esta oportunidad, ya que el Orlando City no vería con malos ojos en ceder al jugador, que tiene aún un año de contrato con ‘los Leones’.

Si bien hay predisposición de todas las partes, la operación no es nada fácil, ya que las cifras que se manejan son altísimas para el fútbol colombiano, por lo que aún no nada concreto.

Pero en medio de los rumores que van y vienen, apareció un video que dio de qué hablar y seguramente despertó, aún más, la ilusión del juniorismo.

Teo intenta comprometer en vivo a Muriel 🫣😂 “Hazte cargo… prometes llegar a la final de la libertadores? “ jaja Teo siendo Teo. pic.twitter.com/FBRNzJUMgg — Michelle Balcazar〽️ (@Michelle_bm08) December 28, 2025

El video fue grabado por Teófilo Gutiérrez en un ‘en vivo’ que realizó en sus redes sociales. El ídolo de La Chinita no le dio chance de ‘encarar’ a Muriel y le lanzó la pregunta que todo el juniorismo quiere hacerle al delantero oriundo del municipio de Santo Tomás.

“Contado me han… ¿Contado me han y que te vas a poner la del Tiburón?”, le preguntó Teo a Muriel en medio de risas.

A lo que Muriel le respondió: “Viste como eres tú (risas)… Vamos a ver, vamos a ver…”.

Pero Teo no quedó conforme con la respuesta y le insistió: “¿Qué prometes tú si llegas, porque tienes que hacerte cargo?”.

Y ahí llegó la respuesta esperada. “Ya yo me hice cargo, ya la gente sabe que me hice cargo. La pelotica está del otro lado (del Junior). Yo estoy esperando, estoy aquí, en puntica de pie, esperando”, afirmó Muriel.

Según pudo averiguar EL HERALDO, sí ha habido acercamientos entre Junior, Muriel y el Orlando City, pero aún no hay avances por los altos costos. Quizá a eso se refería el goleador atlanticense, a que Junior ya conoce las cifras de la operación, que él ha puesto de su parte (con una reducción), pero que ahora le toca al cuadro barranquillero mover ficha para poder vestirlo de rojiblanco.

Junior busca un ‘9’ y Muriel encaja perfecto: un jugador mediático, que sabe jugar, con experiencia internacional, que tiene gol, que cuenta con el beneplácito de la gente y que tiene sentido de pertenencia, porque es hincha. ¿Se dará por fin su llegada?