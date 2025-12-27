Doce días han pasado desde la obtención de la undécima estrella y el ‘mundo Junior’ sigue de celebración, pero también, como institución, trabajando en lo que será la confección de la nómina para el primer semestre de 2026, donde el equipo rojiblanco disputará la Liga I –donde defenderá el título– y la fase de grupos de la Copa Libertadores (la Copa Colombia se jugará en la segunda parte del año).

Noticias van, noticias viene; rumores van, rumores vienen; especulaciones van, especulaciones vienen. Lo único cierto hoy es que en Junior solo hay dos noticias confirmadas: la salida de José Abad Cuenú, que sale del cuadro barranquillero para unirse al Operario Ferroviario de Brasil, y la llegada del mediocampista barranquillero Jannenson Sarmiento, proveniente del Unión Magdalena.

En el caso Cuenú, al que se le vencía el contrato el próximo 31 de diciembre, Junior nunca anunció la salida en las cuentas oficiales del club, pero ya el equipo brasileño, que actúa en segunda división, publicó la contratación en sus redes sociales, incluso antes de jugarse la gran final de la Liga II-2025, ante el Deportes Tolima.

Por su parte, la llegada de Jannenson tampoco ha sido oficializada como tal en las redes sociales del cuadro currambero, pero sí lo hizo el Unión Magdalena, que publicó el cierre de las negociaciones, incluso posteando una foto del mediocampista, de 26 años, firmando su contrato con los tiburones, junto al presidente del cuadro bananero, Alberto Mario Garzón, y al gerente general del Junior, Héctor Fabio Báez, lo que le daría validez a la operación.

En las últimas horas se ha sabido que la agencia ‘Cmarc International’, propiedad de Alejandro Comesaña, hijo del histórico entrenador uruguayo Julio Comesaña, mostró su desacuerdo con la operación, argumentando que son los representantes oficiales del jugador y que no han sido notificados de ningún tipo de traspaso, por lo que pondrán un “denuncia internacional” para defender sus derechos. En el comunicado publicado en sus redes, la agencia deja claro que todo lo que se ha realizado ha sido “avalado y firmado” por el jugador barranquillero.

Como ya dijimos, Junior aún no publica la llegada de Jannenson en sus redes, pero se espera que lo haga en los primeros días de enero, cuando arranquen los trabajos de pretemporada (el 5 de enero) y el jugador ya se una a los entrenamientos liderados por el técnico uruguayo Alfredo Arias.

Guillermo Paiva y Javier Báez.

Resto de noticias rojiblancas

Pero no solo el tema Sarmiento se ha movido en los últimos días. Junior trabaja en la renovación y contratación de jugadores de cara al nuevo semestre. En el caso de los que están en el club, hay varios frentes abiertos, los más importantes, la continuidad sí o no de jugadores como Yimmi Chará, Didier Moreno, Guillermo Paiva, Javier Báez, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.

Según pudo conocer EL HERALDO de fuentes cercanas al club, la renovación de Didier Moreno está avanzada, pero aún no se ha cerrado del todo, mientras que lo de Chará sigue estancado, porque aún no se ha llegado a un acuerdo económico con el jugador, que tiene ofertas de otros clubes del fútbol colombiano.

Lo que sí está encaminado –pero aún no está cerrado del todo– es la continuidad del delantero paraguayo Guillermo Paiva, pieza clave de ‘la undécima’. Junior espera cerrar pronto ese tema con el jugador, que firmaría por tres años y los rojiblancos adquirirían el 60% de su pase, quedando el otro 40% en propiedad del Club Olimpia del Paraguay. Solo faltaría llegar a un acuerdo con el jugador en sus prestaciones salariales.

Lo del paraguayo Javier Báez sigue amarrado a la contratación o no de un mediocampista o un delantero extranjero. El club prefiere utilizar ese cupo foráneo en un jugador ofensivo, pero de no conseguir ninguno, no miran con malos ojos la continuidad de Báez, ya que está adaptado a la ciudad, al club y fue otra de las piezas claves del título. EL HERALDO pudo conocer que hasta el día de hoy no ha habido ningún tipo de contacto entre el equipo rojiblanco y el defensor de 35 años.

Por último, los casos de los referentes Carlos Bacca y Teo Gutiérrez siguen frenados. Ambos jugadores ya han mostrado un interés claro de continuar. Bacca –de 39 años–, por ejemplo, le hizo llegar a los dirigentes rojiblancos una propuesta en la que se reduce considerablemente el sueldo para poder firmar contrato por un año más, mientras que con Teo –de 40 años– se sigue negociando para poder ver si es viable o no su continuidad.

A ambos jugadores se les vio el pasado viernes en el estadio Édgar Rentería, en el juego ente Caimanes y Toros, por la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, siendo invitados de honor, junto al defensor samario Jermein Peña. Todos compartieron con los aficionados presentes y con los jugadores de ‘los Saurios’.

Obras en ‘el Metro’

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez albergará el próximo 15 de enero el juego de ida de la Superliga, entre Junior y Santa Fe (los dos campeones de 2025). Este será el último juego que se disputará en el máximo escenario de los barranquilleros antes de que empiecen los trabajos de ampliación y remodelación.

Ese día el parqueadero no estará habilitado, teniendo en cuenta que esa zona será la primera en ser intervenida (ya empezaron obras). Luego del partido se iniciarán los trabajos dentro del escenario, para que no haya ningún tipo de problema e incomodidad al momento de recibir a los hinchas rojiblancos que asistan al juego de la Superliga, primer título que disputará Junior en 2026.